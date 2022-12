5 Fakta Film Home Alone yang Tidak Banyak Diketahui

TEMPO.CO, Jakarta - Home Alone adalah film yang hingga saat ini masih sering diputar ketika perayaan Natal atau tahun baru. Berikut beberapa fakta mengenai film ini yang mungkin belum semua orang tahu.

1. Butuh waktu berminggu-minggu untuk menemukan rumah yang tepat untuk film tersebut

Butuh beberapa minggu bagi sutradara Chris Columbus dan krunya untuk menemukan rumah McCallister untuk "Home Alone". Akhirnya mereka memilih sebuah rumah di Winnetka, Illinois, karena menurut mereka rumah itu hangat dan mengancam.

"Saya mengambil beberapa foto dan mengirimkannya ke John, dan saya ingat John berkata: 'Ini sempurna. Ini persis seperti yang saya bayangkan tentang rumah itu,'" katanya seperti dikutip dari www-insider-com.

2. Film ini memegang rekor sinematik selama hampir 30 tahun

Forbes melaporkan bahwa hingga 2017, Home Alone memiliki total wilayah tunggal tertinggi untuk komedi live-action, dengan $285,7 juta US dollar. Film ini memegang rekor mengesankan ini selama 27 tahun, hingga film China "Never Say Die" melampauinya pada 2017. Terlepas dari itu, Home Alone masih menjadi salah satu komedi live-action terlaris di Amerika Serikat.

3. Film ini ditulis hanya dalam waktu seminggu

John Hughes, yang juga menulis blockbuster tahun 1980-an, seperti "The Breakfast Club", "Pretty in Pink", dan "Sixteen Candles" membuat draf pertama skenario untuk "Home Alone" hanya dalam waktu sembilan hari.

Menurut artikel majalah Chicago yang ditulis oleh putranya, James, film tersebut ditulis setelah perjalanan keluarga ke Eropa sebagai tanggapan atas kegelisahan ayahnya yang sering bepergian.

"Saya akan pergi berlibur,'" kata Hughes kepada sebuah majalah pada 1990. “Saya berpikir, 'Yah, sebaiknya saya tidak melupakan anak-anak saya. Kemudian saya berpikir, 'Bagaimana jika saya meninggalkan putra saya yang berusia 10 tahun di rumah? Apa yang akan dia lakukan?”

4. Efek BB-gun dicapai dengan animasi

Ketika "Home Alone" keluar pada 1990, CGI bukanlah norma di set film. Dan karena film tersebut sudah bekerja dengan anggaran yang ketat, tim produksi harus kreatif dalam hal efek khusus. Selama adegan di mana Kevin menembak kepala Marv dengan pistol BB, itu sebenarnya dianimasikan.

5. Columbus menambahkan salah satu momen film yang paling menyentuh.

Di luar cameo Candy, Hughes tidak mengizinkan banyak improvisasi atau penyesuaian pada naskahnya, tetapi Columbus memiliki visi yang manis untuk karakter Pak Tua Marley sehingga ia dapat menambahkan momen ke dalam film. Meski adegan di gereja selalu ada dalam naskah, sang sutradara menambahkan percakapan antara Kevin dan Marley.

YOLANDA AGNE

