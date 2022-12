5 Alasan Film Home Alone Selalu Jadi Tontonan Favorit Saat Natal

TEMPO.CO, Jakarta - Film Home Alone yang dibintangi Macauley Culkin selalu menjadi tontonan favorit keluarga saat merayakan Natal. Rasanya kurang afdhol jika Natal dilewatkan tanpa kehadiran film yang mengisahkan anak tertinggal sendirian di rumah saat keluarga besarnya hendak berlibur itu.

Meski dirilis pertama pada 1990 dan sudah berusia 30 tahun, Home Alone tetap ditunggu untuk merayakan Natal bersama keluarga. Kesuksesan film itu berlanjut dengan sekuelnya berjudul Home Alone 2: Lost in New York yang mengisahkan Kevin McCallister, diperankan dengan amat cemerlang oleh Macauley Culkin, terpisah dari rombongan di Bandara New York saat hendak berlibur. Seperti halnya Home Alone satu, Kevin akhirnya kembali ke rumah sendirian dan memulai petualangannya melawan penjahat yang mengincar harta di rumahnya.

Berikut 5 Alasan Mengapa Home Alone Selalu Jadi Favorit

1. Ceritakan Kecerdasan Anak Hadapi Situasi Menegangkan

Meski tidak untuk ditiru, film ini menunjukkan anak kecil, berumur delapan tahun, bisa survive kala dihadapkan masalah besar. Kevin yang tertinggal di rumah sendirian, berpikir bagaimana dia bertahan hidup kala seluruh saudara dan orang tuanya pergi berlibur. Ia menggunakan sumber daya yang ada, untuk bertahan hidup.

2. Keluarga yang Pertama

Film ini memang tepat menjadi tontonan saat Natal datang. Kevin, yang tertinggal saat Natal, melewatkan Natal sendirian karena kealpaan keluarga bahwa ada satu anak terkecil yang tertinggal sendirian di rumah. Ayah ibu yang akhirnya menyadari anak mereka tertinggal sendirian di rumah, langsung kembali untuk bertemu sang buah hati.

3. Mengajarkan agar Selalu Berani

Siapapun sepakat, film ini mengajarkan agar anak tak mudah takut dalam menghadapi saat paling sulit sekali pun, meski sekali lagi, tidak untuk ditiru. Saat penjahat mengincar harta di rumah besar begitu mengetahui keluarganya pergi berlibur, ia mengeluarkan taktik untuk mengusir mereka. Ia tak takut meski yang dihadapi adalah penjahat dewasa dengan pengalaman sebagai kriminal berpengalaman.

4. Parenting Bagi Orang Tua agar Tak Lalai

Lewat film ini, orang tua akan mendapatkan parenting tak ternilai. Sebagai orang tua, ia akan terus diingatkan agar tak lengah dalam melindungi anak-anaknya. Begitu sibuk mempersiapkan liburan sampai melalaikan salah satu anak istimewa tertinggal sendirian di rumah. Ada pelajaran tanggung jawab sebagai orang tua yang tidak boleh dilewatkan.

5. Jangan Lupa Selalu Beramal

Kevin yang masih berusia delapan tahu, tetap tahu berbagi dengan orang tua tetangganya. Ia tak ingin lansia tetangganya merayakan Natal dalam kesenduan. Ia juga memesan makanan untuk tetangganya, meski dengan kartu kredit ayahnya yang tertinggal.

