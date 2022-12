Harga Tiket Konser Arctic Monkeys di Jakarta, Dijual Mulai Besok

TEMPO.CO, Jakarta - Tiket konser Arctic Monkeys Asia Tour 2023 in Jakarta dapat dibeli mulai besok, Senin, 19 Desember 2022 pukul 14.00 WIB di tiket.com. Konser pertama Arctic Monkeys di Indonesia ini akan diselenggarakan pada 18 Maret 2023 di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta Utara.

Konser Arctic Monkeys di Jakarta merupakan bagian dari agenda Asia Tour 2023 mereka yang berlangsung mulai 28 Februari 2023 mendatang. Secara keseluruhan, akan ada 6 negara yang mereka kunjungi. Keenam negara itu adalah Singapura, Hong Kong, Filipina, Thailand, Jepang, dan Indonesia.

"Penggemar Arctic Monkeys yang cukup besar di Indonesia telah lama menantikan grup ini hadir untuk menikmati konser grup band idolanya secara langsung, sungguh konser yang sudah sangat dinantikan kehadirannya. Penyelenggaraan konser dari salah satu grup besar dunia ini menjadi manifestasi nyata pemulihan industri hiburan di Indonesia dan tiket.com terus berkomitmen untuk dukung kebangkitan industri pariwisata dan hiburan di Indonesia," kata Maria Risa Puspitasari, VP of Brand Marketing, tiket.com, dikutip dari siaran pers yang diterima Tempo pada Jumat, 16 Desember 2022.

Daftar Harga Tiket Konser Arctic Monkeys Asia Tour 2023 in Jakarta

Akselerasi Entertainment selaku promotor menyediakan 5 kategori tiket dengan harga mulai dari Rp 1,56 juta hingga Rp 4,32 juta. Berikut adalah detail dan daftar harga tiket konser Arctic Monkeys di Jakarta.

Cat 1 : Rp 3.600.000

Cat 2 : Rp 3.180.000

Cat 3 : Rp 4.320.000

Cat 4 : Rp 2.760.000

Cat 5 : Rp 1.560.000

Catatan: Harga di atas sudah termasuk pajak sebesar 15 persen untuk hiburan daerah, dan 5 persen untuk biaya admin.

Tiket resmi konser Arctic Monkeys Asia Tour 2023 in Jakarta tersedia langsung di laman muka aplikasi tiket.com. Pengguna diwajibkan untuk memiliki dan log in ke akun tiket.com untuk pembelian tiket konser Artic Monkeys.

“Kami berharap agar konser ini dapat jadi momen melampiaskan kerinduan penggemar untuk bertemu dengan Arctic Monkeys setelah penantian panjang. Segera #BulatkanTiketmu untuk menikmati konser Arctic Monkeys di Jakarta bersama secara langsung. Kami juga tetap menghimbau untuk menjaga ketertiban dengan menaati peraturan keramaian di lokasi konser, tetap mawas diri terhadap kondisi kesehatan dan menjaga protokol kesehatan yang berlaku saat menonton konser,” kata Maria Risa.



Profil Singkat Arctic Monkeys

Memulai debutnya dengan single I Bet You Look Good on the Dance Floor pada 2006, Arctic Monkeys menjadi salah satu band indie rock dengan penjualan tercepat dalam sejarah Inggris. Beranggotakan Alex Turner pada vokal, gitar dan keyboard, Jamie Cook pada gitar dan keyboard, Nick O'Mailey pada Bass, dan Matt Helders pada drum.

Hadir dengan perjalanan panjang membawa musik indie rock khas mereka ke dalam industri, band ini sekarang memiliki 37,6 Juta pendengar di Spotify di seluruh dunia dan telah menumbuhkan banyak penggemar di Indonesia. Telah lama dinanti, akhirnya grup ini siap hadir untuk menyapa penggemar di Indonesia tahun depan.

