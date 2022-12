Arctic Monkeys akan Gelar Konser Pertama di Indonesia 18 Maret 2023

TEMPO.CO, Jakarta - Band asal Inggris, Arctic Monkeys akan menggelar konser di Jakarta pada 18 Maret 2023. Ini merupakan pertunjukan pertama bagi kwartet Sheffield yang dipimpin Alex Turner di Indonesia.

Indonesia masuk daftar tur Asia Arctic Monkeys setelah merilis album ketujuh bertajuk The Car pada Oktober lalu. Arctic Monkeys, melalui situs resmi, mengumumkan akan main di Beach City International Stadium Ancol saat singgah di ibu kota.

Sebelum ke Indonesia, mereka akan mengunjungi Jepang dan Hongkong. Negara-negara Asia Tenggara lain yang akan didatangi oleh pemenang Brit Awards itu antara lain Singapura, Filipina, dan Thailand.

Jadwal Penjualan dan Harga Tiket

Tiket konser Arctic Monkeys di Jakarta akan mulai dijual pada Senin, 19 Desember 2022. Karcis termurah seharga Rp 1,3 - 1,6 juta.

Jagat maya sempat dibuat heboh saat Turner dan kawan-kawan diisukan akan tampil di BSD, Tangerang, pada 2016. Pihak band melalui keterangannya membantah kabar tersebut.

Sekilas tentang Arctic Monkeys

Arctic Monkeys dibentuk di High Green pada 2002. Selain Turner (vokal dan gitar), personel band termasuk Matt Helders (Drum), Nick O'Malley (Bass), dan Jamie Cook (gitar). Sejauh ini, Arctic Monkeys telah merilis tujuh album. Whatever People Say I Am That's What I'm Not menjadi album debut dengan penjualan tercepat dalam sejarah tangga lagu Inggris saat dirilis pada 2006.

Perilisan beberapa LP berikutnya, Favourite Worst Nightmare (2007), Humbug (2009), Suck It And See (2011), AM (2013), Tranquility Base Hotel + Casino (2018) dan The Car (2022) mengukuhkan posisi mereka sebagai salah satu band Inggris paling sukses.

Album terbaru mereka, The Car mencakup single hit There'd Better Be A Mirrorball, Body Paint, dan I Ain't Quite Where I Think I Am di UK Albums Chart dan US Billboard 200.

AM membuat Arctic Monkeys mendapatkan pengakuan global. Single legendaris mereka, Do I Wanna Know telah diputar sebanyak satu miliar kali.

Band ini juga merilis album Arctic Monkeys Live At The Royal Albert Hall pada 2020 untuk membantu War Child UK.

DANIEL AHMAD

