Reuni, Interaksi Kim Seon Ho dan Han So Hee di Asia Artist Awards 2022 Jadi Sorotan

TEMPO.CO, Jakarta - Kim Seon Ho dan Han So Hee akhirnya kembali dipertemukan dalam acara Asia Artist Awards (AAA) 2022 yang digelar di Jepang, Selasa, 13 Desember 2022. Meski tidak duduk dalam satu meja yang sama, namun rupayanya mereka saling berinteraksi dari jauh, bahkan Han So Hee sampai menggandeng tangan dan mengusap punggung Kim Seon Ho saat mereka jalan bersebelahan.

Saling Tertawa Terbahak-bahak

Nama Kim Seon Ho dan Han So Hee berada di peringkat teratas trending Twitter sejak semalam. Dalam salah satu video yang diabadikan oleh penggemar yang hadir, Kim Seon Ho dan Han So Hee terlihat menempati di meja bundar yang bersebelahan. Kim Seon Ho duduk menghadap lurus meja Han So Hee. Sedangkan, Han So Hee menyampingkan sedikit tubuhnya ke kanan menghadap Kim Seon Ho. Keduanya terlihat asyik mengobrol padahal ada selebritas lain di duduk antara mereka.

Meski tidak diketahui secara pasti apa yang mereka bicarakan, namun gesture Han So Hee seperti membahas tentang makanan. Di tengah-tengah obrolan mereka yang terlihat seru itu, Kim Seon Ho tertawa terbahak-bahak hingga mencondongkan tubuhnya ke belakang dan menepuk kakinya.

Dalam foto berbeda, saat berbincang dengan Kim Seon Ho, Han So Hee terlihat tertawa lepas hingga kepalanya mengarah ke atas. Menariknya, Han So Hee mengunggah foto saat dia tertawa itu di Instagram Story pribadinya semalam, namun dipotong sehingga hanya terlihat dirinya seorang.

Kim Seon Ho berinteraksi dengan Han So Hee di Asia Artist Awards 2022, Jepang, Selasa, 13 Desember 2022. Foto: Twitter

Mengandeng Tangan untuk Mengajak Duduk Bersebelahan

Saat sesi foto di atas panggung, seluruh artis yang datang langsung berbaris mencari posisi mereka. Han So Hee mulai naik ke atas panggung diikuti Kim Seon Ho. Dalam video yang viral di media sosial, Kim Seon Ho sepertinya lebih ingin berdiri di barisan kedua untuk berfoto dibandingkan duduk di barisan paling depan. Namun, Han So Hee membujuk dan mengandeng tangan Kim Seon Ho untuk ikut bersamanya duduk di kursi paling depan bersama jajaran selebritas ternama Korea lainnya, seperti Choi Siwon, Leeteuk, Park Min Young, Kwon Yuri, Seo In Guk, dan lainnya.

Kim Seon Ho terlihat pasrah mengikuti Han So Hee dan akhirnya mereka duduk bersebelahan di barisan paling depan. Han So Hee juga sempat menggeser kursinya mendekat ke arah Kim Seon Ho. Tidak sampai di situ, Han So Hee masih terus mengobrol sambil mengarahkan tubuhnya ke Kim Seon Ho yang terlihat tegang. Mereka kembali tertawa di atas panggung sementara para artis di samping dan belakang mereka sibuk memposisikan diri untuk bersiap difoto.

Mengarahkan Gaya saat Foto Bersama

Han So Hee mengangkat tangan Kim Seon Ho saat sesi foto bersama di Asia Artist Awards 2022, Jepang, Selasa, 13 Desember 2022. Foto: Twitter

Selama sesi foto, Kim Seon Ho terlihat hanya duduk tegak dan tersenyum ke arah kamera. Sementara, Han So Hee santai sambil mengangkat kedua tangannya dengan gaya dua jari alias peace sign. Merasa gaya Kim Seon Ho terlalu formal dan kaku, Han So Hee kemudian mengangkat tangan kiri Kim Seon Ho untuk sama-sama menunjukkan peace sign. Kim Seon Ho kembali mengikuti arahan Han So Hee tersebut.

Setelah selesai, para selebritas satu per satu mulai meninggalkan panggung. Kim Seon Ho dan Han So Hee tetap berjalan bersebalahan sambil mengobrol. Kemudian, Han So Hee mengusap punggung Kim Seon Ho layaknya seorang teman yang memberikan dukungan.

Han So Hee mengusap punggung Kim Seon Ho setelah sesi foto bersama di Asia Artist Awards 2022, Jepang, Selasa, 13 Desember 2022. Foto: Twitter

Berharap Kembali Disatukan Membintangi Drama

Berbagai momen tersebut semakin membuat penggemar baper dan semakin menjodoh-jodohkan mereka atau berharap keduanya dipertemukan lagi dalam satu drama. "Apa apaan! Kim Seon Ho dan Han So Hee bergandengan tangan di depan panggung! Lantas apakah ini pertanda mereka kembali bekerja sama dalam sebuah drama? Tapi sebagai pemeran utama sekarang?!!!" cuit @SeonH0***. "Omo!!! Han So Hee dan Kim Seon Ho duduk bersebelahan. Drama kapan bareng??" cuit @eliya***. "Kita lihat ada yang reuni guys. Kim Seon Ho dan Han So Hee berinteraksi, berbicara dan tertawa bersama. Semoga selanjutnya di satuin di project drama dan jadi couple lead," cuit @syifa***.

Reuni 100 Days My Prince

Para pemain drama 100 Days My Prince (2018), termasuk Kim Seon Ho dan Han So Hee (dua paling kanan). Foto: Soompi

Sebelumnya, Kim Seon Ho dan Han So Hee pernah beradu akting dalam drama 100 Days My Prince (2018). Kala itu nama mereka memang belum sebesar sekarang dan masih menjadi pemeran pendukung alias second lead. Dalam drama tersebut D.O. EXO dan Nam Ji Hyun sebagai pemeran utamanya. Berkat chemistry yang berhasil dibagun, mereka berempat menjadi sangat akrab bahkan di luar lokasi syuting.

Sejak saat itu Kim Seon Ho dan Han So Hee semakin dekat bahkan pernah beberapa kali saling meninggalkan komentar di unggahan Instagram satu sama lain. Kini, karier kedunya sama-sama semakin bersinar, di mana Han So Hee membintangi The World of the Married, Nevertheless, dan My Name. Sementara, Kim Seon Ho membintangi Start-Up dan Hometown Cha-Cha-Cha. Kim Seon Ho dan Han So Hee juga telah memenangkan sejumlah penghargaan berkat kemampuan aktingnya.

Borong Piala

Kim Seon Ho meraih empat piala di ajang Asia Artist Awards 2022, Selasa, 13 Desember 2022 di Jepang. Foto: Instagram/@kimseonho_staff.diary

Kim Seon Ho menjadi salah satu selebritas yang memborong piala terbanyak di Asia Artist Awards (AAA) 2022. Ia memenangkan kategori Best Choice (Actor), Asia Celebrity (Actor), IdolPlus Popularity Award (Actor), dan DCM Popularity Award (Actor). Sementara, Han So Hee memenangkan Best Artist (Actor).

Sempat absen tahun lalu, Kim Seon Ho sebelumnya sebelumnya memenangkan RET Popularity Award dan U+ Idol Live Popularity Award untuk kategori aktor dalam AAA 2021 yang digelar di Seoul pada Kamis, 2 Desember 2021. Beberapa hari lalu, Kim Seon Ho juga baru menggelar acara jumpa penggemar di Korea Selatan selama dua hari dan tiket terjual habis dalam waktu singkat.

