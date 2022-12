Gabung Keluarga Avatar, The Weeknd Isi Soundtrack Film Avatar: The Way of Water

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi dan penulis lagu, The Weeknd akan mengisi soundtrack film Avatar: The Way of Water. Musisi asal Kanada itu mengunggah video pendek dengan logo film Avatar: The Way of Water dan jadwall rilisnya di bioskop pada Jumat, 16 Desember 2022.

Dalam video yang diunggahan di Instagram pribadi The Weeknd itu, ada paduan suara latar yang didukung oleh ketukan drum yang menggelegar.

Disambut sebagai Keluarga Avatar

Sebagai tanggapan dari laporan resmi, Jon Landau selaku produser film tersebut me-retweet unggahan itu dan mengunggah klip akun tersebut mengikuti Weeknd di Twitter dengan tulisan “As the Na’vi say, “Zola'u nìprrte' soaiane Avatar” Welcome to the Avatar family,” tulis John Landau.

Masih belum ada konfirmasi tentang seberapa besar keterlibatan The Weeknd dengan film atau musik tersebut. Soundtrack sekuelnya film ini akan tersedia pada Jumat, 16 Desember 2022.

Cuplikan film Avatar: The Way of Water. Dok. 20th Century Studios

Pemain juga akan Mengisi Soundtrack

Menurut kabar Bolavip, soundtrack lagu ini memiliki dua daftar lagu. Yang satu memiliki lagu instrumental murni dan yang lainnya memiliki lagu dari artis yang berbeda. Di sisi lain, diumumkan juga bahwa beberapa pemeran film akan membawakan beberapa lagu, yang artinya penonton mungkin bisa melihat mereka bernyanyi di layar lebar.

Film produksi James Cameron ini merupakan film termahal sepanjang masa dengan budget 350 dan 400 juta dolar AS. Sutradara terkenal itu menegaskan harganya sangat mahal karena difilmkan dalam 3D dan menggunakan teknologi motion capture. Presiden 20th Century Studios Steve Asbell mengakui angsuran baru akan mengejutkan penonton bioskop.

Avatar dimiliki oleh 20th Century Fox, yang pada gilirannya dimiliki oleh Disney. Itu sebabnya Avatar: The Way of Water akan ditayangkan di platform streaming Disney+ setelah dibuka di bioskop nasional pada Desember tahun ini. Belum ada kabar kapan itu akan ditambahkan, tetapi kemungkinan besar akan ada di bioskop untuk waktu yang lama.

JENIATI ARTAULI TAMPUBOLON l VARIETY | BOLAVIP

Baca juga: Poster dan Trailer Terbaru Avatar: The Way Of Water, Kembali Rasakan Kemegahan Pandora

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.