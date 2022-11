Potret Tampil di Soundrenaline 2022, Melly Goeslaw Harap Festival Musik Semakin Banyak

TEMPO.CO, Jakarta - Grup musik Potret tampil di Soundrenaline 2022 hari pertama, Sabtu, 26 November 2022 di Allianz Eco Park, Ancol, Jakarta. Sebagai vokalis Potret, Melly Goeslaw mengaku senang manggung di Soundrenaline 2022 dan berharap semakin banyak festival musik di Indonesia.

"Pagelaran musik sudah banyak sekali diadakan di negeri kita tercinta ini, Indonesia, Alhamdulillah. Mudah-mudahan secepat mungkin Covid-nya hilang-hilang-hilang, 800 persen hilang, amin, sehingga musisi bisa lagi mengumandangkan karya-karyanya, banyak festival-festival (musik), hari ini kita berkumpul bersama di Soundrenaline 2022," kata Melly Goeslaw.

Grup beranggotakan Melly Goeslaw, Anto Hoed, Aksan Sjuman, Nikita Dompas, dan Merry Kasiman ini membuka penampilan mereka dengan lagu Ingin Dicium dan Musim Putus. Potret juga membawakan lagu baru, Argantara yang merupakan soundtrack film dengan judul sama. "Izinkan kita memperkenalkan lagu baru yang baru saja dirilis dan ini adalah salah satu soundtrack film yang akan tayang untuk menyemarakkan pergantian tahun di Indonesia, Argantara," kata Melly Goeslaw.

Ajak Penonton Joget

Potret tampil sekitar pukul 14.05 WIB di panggung utama, A Stage. Setelah membawakan tiga lagu, Melly Goeslaw melihat para penonton yang mayoritas anak-anak muda kurang begitu semangat. Ia kemudian membakar semangat penonton sambil merayakan penurunan berat badannya setelah menjalani operasi Bariatrik.

"Ini mukanya muda-muda tapi cicing wae (diam saja), aku aja sudah 48 tahun, jejingkrakan. Enggak cape karena saya sudah turun 24 kilo. Alhamdulillah," kata Melly Goeslaw. "Joget semuanya, ini kan hari libur, lemesin," katanya sebelum menyanyikan lagu Anak Sekolah.

Potret membawakan total 8 lagu, yaitu Ingin Dicium, Musim Putus, Argantara, Anak Sekolah, Mak Comblang, Bagaikan Langit, Salah, dan I Just Wanna Say I Love You.

Lagu untuk Perempuan

Melly Goeslaw sengaja menyanyikan lagu Salah yang diciptakannya untuk sesama perempuan. "Ini lagu yang aku ciptakan untuk kaum perempuan, tapi kaum laki-laki juga suka, semua suka, ikut nyanyi ya," kata Melly Goeslaw.

Di pertengahan lagu, tiba-tiba hujan mulai turun dan semakin deras. Sebagian penonton berhamburan mencari tempat berteduh, sementara yang lain tetap bertahan di depan panggung sambil memakain jas hujan. Potret tetap menyelesaikan penampilan mereka dan berlanjut ke lagu terakhir, I Just Wanna Say I Love You.

Baca juga: Pertemuan Perdana Plain White T's dengan Fans Indonesia di Soundrenaline 2022

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.