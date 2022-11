Pertemuan Perdana Plain White T's dengan Fans Indonesia di Soundrenaline 2022

TEMPO.CO, Jakarta - Plain White T's tampil di hari pertama Soundrenaline 2022, Sabtu, 26 November 2022 di Allianz Eco Park, Ancol, Jakarta. Meski diguyur hujan, grup asal Amerika yang baru pertama kali manggung di Indonesia ini masih sangat dinantikan dan membuka penampilannya dengan lagu Our Time Now.

"Terima kasih banyak telah menerobos hujan, itu gila, kawan. Terima kasih telah bertahan. Kami akan bersenang-senang dengan kalian. Lagu berikutnya adalah lagu cinta, dan saya ingin mendedikasikan untuk kalian semua karena kami mencintai kalian, ini untuk kalian," kata vokalis Plain White T's, Tom Higgenson yang kemudian menyanyikan lagu 1, 2, 3, 4.

Karena hujan, sebagian penonton memadati area panggung sambil mengenakan jas hujan dan payung, sementara yang lain berada di pinggir untuk menyaksikan Plain White T's secara langsung walaupun dari jauh. Penonton tetap bersemangat dan menyanyi bersama.

"Ini pertama kalinya kami di sini, di Jakarta dan Indonesia, jadi kami sangat senang, kami memiliki banyak penggemar yang luar biasa di sini, jadi terima kasih banyak, senang bertemu dengan kalian semua," kata Tom Higgenson.

Gitaris dan bassis grup musik Plain White T'S, Tom Higgenson dan Mike Retondo (kanan) saat tampil pada Festival Musik Soundrenaline 2022 di di Allianz Ecopark, Ancol, Jakarta Utara, Sabtu, 26 November 2022. Grup musik Amerika tersebut untuk pertama kalinya tampil di Indonesia dengan membawakan lagu berjudul The Giving Tree, Hey There Delillah dan 1,2,3,4. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

Nantikan Weezer

Plain White T's tampil sekitar pukul 16.10 WIB, tertunda satu jam karena hujan lebat disertai angin kencang di kawasan Ancol. Mereka tampil di panggung utama, A Stage, sama seperti Weezer yang tampil menjadi penutup di Soundrenaline 2022 hari pertama. Tidak hanya penonton, Plain White T's juga rupanya mengidolakan Weezer.

"Apakah kalian bersemangat untuk Weezer malam ini? Weezer merupakan band favorit kami, kami mencintai mereka. Kita (Plain White T's dan Weezer) akan nongkrong di sini (Jakarta)," kata Tom Higgenson sebelum membawakan lagu Take Me Away.

Bakal Kembali Manggung di Jakarta

Melihat antusiasme para penonton yang rela menerjang hujan demi melihat penampilan mereka dari dekat, Plain White T's memastikan bahwa mereka akan kembali manggung di Jakarta tahun depan. "Kami harus segera kembali (ke Jakarta). Saya ingin melihat kalian lagi, kami mengeluarkan musik baru tahun depan jadi kami akan kembali memainkan lagu baru," kata Tom Higgenson.

Dalam kesempatan yang sama, Plain White T's membawakan 2 lagu baru yang akan dirilis pada awal 2023, berjudul Young Tonight dan Fired Up. Total ada 9 lagu yang dibawakan Plain White T's, sisanya adalah Boomerang, Should've Gone to Bed, Hate (I Really Don't Like You), dan ditutup dengan Hey There Delilah.

