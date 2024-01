Dituding Jadi Orang Ketiga, Melly Goeslaw Unggah soal Difitnah

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Belum lama ini, musisi sekaligus pencipta lagu Melly Goeslaw mengunggah kutipan yang menyinggung soal fitnah. Hal tersebut dibagikan lewat media sosial Instagramnya.

Klaim Tudingan Orang Ketiga ke Melly Goeslaw

Baca Juga: Fakta Terbaru Dua Pengancam Tembak Capres Anies Baswedan

Beberapa kutipan-kutipan itu datang usai Melly Goeslaw dikabarkan jadi orang ketiga dalam rumah tangga orang lain. Kabar itu viral usai video TikTok akun @pancamasna, Masnawati Masud kembali tuding Melly Goeslaw sebagai orang ketiga dalam rumah tangganya.

Seperti yang belakangan ini ramai dibacarakan, yaitu klaim dari Masnawati Masud yang merupakan mantan istri AKBP Enjang Hasan Kurnia. Dia bercerita soal dugaan perselingkuhan sang mantan suami dengan Melly.

Masnawati kerap muncul di media sosial walau sudah 15 tahun berlalu kasus tersebut. Sebab, dia ingin mencari keadilan dan meminta nama baiknya dipulihkan kepada Kapolri. Dia juga meminta untuk dipertemukan dengan mantan suaminya serta Melly Goeslaw.

Meski demikian, pengakuan itu hanya sepihak dari Masnawati Masud. Bungkam atas kasus dugaan perselingkuhan yang kembali menyeret namanya, Melly terpantau cuek dan tetap melanjutkan aktivitasnya sebagai seorang figur publik.

Respons Melly Goeslaw

Sejak isu ini beredar, Melly Goeslaw justru bersikap cuek. Dia tetap mengunggah kesehariannya di media sosial. Istri musisi, Anto Hoed ini tampaknya enggan menanggapi drama yang menyeret nama baiknya tersebut.

Hingga setelah sekian lama bungkam, Melly akhirnya baru-baru ini mengunggah kutipan tentang fitnah. Ia membagikan unggahan tersebut melalui Instagram pribadinya.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

"Dicaci, difitnah, dan dihina tidak akan menjadikan kita hina di mata Allah SWT. Pada akhirnya kita akan berlomba-lomba mendapatkan kedudukan terbaik di mata Allah SWT bukan di mata manusia," tulisnya.

"Stay away from negative people. They have a problem for every solutions," tulis Melly Goeslaw yang mengingatkan orang-orang agar tidak mendekati orang negatif. Unggahan ini semakin memperkuat bahwa dia tidak ingin ikut campur dengan persoalan tersebut.

Dukungan Publik untuk Melly Goeslaw

Mengunggah beberapa kutipan yang diduga menyoal kasusnya, Melly Goeslaw pun mendapatkan dukungan dari netizen.

"Semangka, semangat kaka."

"Semangat tetehku."

"Semangat Ibu."

Pilihan Editor: Sosok Melly Goeslaw, Perjalanan Musisi Bertangan Dingin yang Multitalenta