Hari Ini Tahun 1991, Kilas Balik Vokalis Queen Freddie Mercury Meninggal Dunia

TEMPO.CO, Jakarta -Pada hari ini 31 tahun yang lalu, vokalis band rock Queen Freddie Mercury meninggal karena bronkio-pneumonia, yang disebabkan oleh AIDS. Ia tutup usia dua bulan setelah ulang tahunnya yang ke-45.

Pelantun Bohemian Rhapsody itu sendiri baru mengumumkan penyakit yang dideritanya sehari sebelum dia meninggal setelah menutupinya selama bertahun-tahun dari publik. Berdasarkan keterangan dari pasangannya, Jim Hutton, pria bernama asli Farrokh Bulsara tersebut telah didiagnosis mengidap AIDS pada tahun 1987.

Epidemi AIDS 1980-an

Mengutip Mirror, Selama medio 1980-an, AIDS memang menjadi epidemi yang membunuh ribuan orang, terutama bagi mereka dengan orientasi seksual gay. Selama Freddie sakit, Queen masih aktif membuat rekaman namun tidak pernah lagi melakukan tur.

Konser di Knebworth pada 9 Agustus 1986 praktis menjadi momen terakhir empat anggota asli Queen tampil di atas panggung bersama. Hal inilah yang memicu desas-desus tentang kesehatannya di media pada saat itu.

Lagu Mother Love adalah lagu terakhir yang ditulis dan direkam Freddie di studio bersama Queen, dengan vokal Freddie dikatakan direkam antara 13 dan 16 Mei 1991.

Brian May, gitaris Queen bercerita tentang bagaimana Freddie Mercury ingin terus merekam lagu itu dengan bandnya setelah mengetahui bahwa mereka mungkin harus menyelesaikan lagu tersebut tanpanya.

Bagian terakhir dari lagu tersebut akhirnya dinyanyikan oleh May karena Freddie sudah terlalu lemah untuk melanjutkan.

Vokalis legendaris Queen, Freddie Mercury dikenal sebagai penyayang kucing. Ia mewariskan properti dan setengah dari hartanya sebesar Rp 1,4 triliun kepada mantan pasangannya, Mary Austin untuk merawat enam kucing yang ditinggalkannya. Boredpanda.com

Video terakhir Freddie, yakni video klip lagu Queen berjudul This Are The Days Of Our Lives, direkam pada tahun yang sama. Ia terlihat kurus dalam video tersebut, menambah spekulasi setelah penampilan publik terakhirnya di Brit Awards 1990 bahwa penyanyi itu sakit.

Dalam biografi Jim Hutton, dia mengatakan Freddie masih cukup sehat untuk berlibur di Swiss sebulan sebelum kematiannya. Kondisinya menjadi memburuk setelah mereka kembali ke rumah mereka di Garden Lodge, di Kensington London.

Freddie memutuskan untuk berhenti minum semua obat selain obat penghilang rasa sakit dua minggu sebelum kematiannya. Saat kondisi tubuhnya semakin lemah, Freddie juga berhenti makan makanan padat, hanya mengonsumsi buah dan jus buah.

Pada 24 November 1991, Freddie akhirnya menghembuskan napas terakhir di kediamannya di Kensington. Meskipun telah meninggal, namanya tetap dikenang.

Hasil jajak pendapat yang dilakukan oleh Blender dan MTV2 pada 2005 silam menganugerahinya predikat sebagai penyanyi laki-laki terbesar sepanjang masa. Pada 2008, majalah Rolling Stone menempatkan Freddie Mercury di nomor 18 dari 100 penyanyi terbaik sepanjang masa.

HATTA MUARABAGJA



