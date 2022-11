Taylor Swift Borong 4 Piala MTV EMA 2022

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi, Taylor Swift membawa pulang empat piala dalam ajang MTV Video Music Awards atau MTV EMA 2022 yang digelar di ISS DOME - Dusseldorf Congress Sport & Event GmbH, Düsseldorf, Jerman, Minggu, 13 November 2022 waktu setempat. Taylor Swift memenangkan kategori Artis Terbaik, Video Terbaik, Pop Terbaik, dan Video Panjang terbaik untuk lagu All Too Well (10 Minute Version) (Taylor's Version).

Taylor Swift memenangkan banyak EMA di masa lalu, namun ia belum pernah menghadiri upacara penghargaan sejak 2012, kala itu menjadi penyanyi penutup dengan membawakan lagu We Are Never Ever Getting Back Together.

Selama pidato penerimaannya untuk Video Terbaik, Taylor Swift mengatakan bahwa film pendek untuk lagu All Too Well tidak direncanakan sama sekali, dan para penggemarnya yang menghendaki hal itu terjadi. “Kamu tahu kadang-kadang saya memikirkan semua cara di mana film pendek ini dan momen ini hampir tidak pernah terjadi," katanya.

Dalam All Too Well, Taylor Swift mengambil inspirasi dari Hollywood tahun 1970-an dan menceritakan kembali hubungan romantis yang hancur, hanya menyisakan syal dan kenangan.

Taylor Swift menang dalam ajang MTV Video Music Awards atau MTV EMA 2022 di Düsseldorf, Jerman, Minggu, 13 November 2022. Foto: Instagram/@mtvema

“Ada begitu banyak cara di mana hal ini hampir tidak pernah terjadi. Kalian tahu versi lama dari lagu ini keluar 10 tahun yang lalu, tidak pernah satu pun. Tidak pernah dimaksudkan untuk memiliki video, apalagi film pendek. Para penggemar menginginkan ini terjadi dan saya tidak akan pernah berhenti berterima kasih untuk itu. Juga ini tidak akan pernah terjadi tanpa Sadie Sink dan Dylan O'Brien, saya akan mengatakannya selamanya," katanya.

Selain itu, Taylor Swift juga memberikan isyarat kepada penggemarnya di Jerman bahwa dia tidak sabar untuk melihat mereka di tur mendatangnya. Sejauh ini Taylor Swift baru mengumumkan jadwal tur konsernya di Amerika Serikat.

Sementara, Nicki Minaj mendapatkan penghargaan Hiphop Terbaik dan Lagu Terbaik untuk Super Freaky Girl, Harry Styles memenangkan kategori Live Terbaik, dan David Guetta memenangkan kolaborasi terbaik untuk I'm Good (Blue), dengan Bebe Rexha. Lisa BLACKPINK memenangkan kategori K-pop Terbaik dan BTS memenangkan kategori Penggemar Terbesar.

MTV EMA 2022 dipandu oleh bintang pop Inggris Rita Ora dan sutradara film Taika Waititi, yang menikah tahun ini. Ora sendiri menang untuk Penampilan Terbaik.

