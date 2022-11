Rumor Taylor Swift Gabung MCU, Ryan Reynolds: Aku akan Lakukan Apapun untuk Dia

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi, Taylor Swift dikabarkan akan bergabung dengan Marvel Cinematic Universe (MCU) dan muncul di film Deadpool 3. Rumor tersebut telah dibantah oleh Ryan Reynolds, pemeran Deadpool, namun dia sangat bersemangat untuk mewujudkannya.

Isu tentang Taylor Swift muncul setelah Ryan Reynolds mengunggah video dengan Hugh Jackman yang mengumumkan bahwa Wolverine akan muncul dalam Deadpool 3. Taylor Swift diketahui mengisyaratkan proyek masa depannya. Video di mana Ryan Reynolds dan Hugh Jackman muncul difilmkan di rumah yang sama dengan video musik All Too Well: The Short Film milik Taylor Swift.

"Jika kami syuting film Deadpool berikutnya di rumah kami, maka itu akan menjadi lokasi itu," kata Ryan Reynolds kepada Entertainment Tonight, dikutip dari Deadline pada Jumat, 11 November 2022.

Meskipun pernyataan itu bukan sebagai tanda Taylor Swift akan bergabung dengan MCU, Ryan Reynolds mengatakan bahwa dia ingin penyanyi 32 tahun itu muncul di film MCU mendatang. Ia bahkan rela melakukan segara cara agar Taylor Swift mau bergabung. “Apakah Anda bercanda? Aku akan melakukan apapun untuk perempuan itu. Dia jenius," kata Ryan Reynolds.

Ryan Reynolds berpose bersama istrinya, Blake Lively (kiri), dalam premier film Deadpool 2 di New York, 14 Mei 2018. Ini merupakan film sekuel dari Deadpool. AP/Brent N. Clarke

Berteman Sejak Lama

Taylor Swift telah lama berteman dengan Ryan Reynolds dan istrinya, Blake Lively. Ryan Reynolds mengungkapkan kalau putrinya bahkan tidak menyadari bahwa perempuan yang dia anggap seperti bibi selama ini adalah superstar global.

“Saya pikir yang paling menarik bagi mereka adalah untuk waktu yang lama mereka hanya menganggap Taylor seperti bibi, seperti teman Mommy dan Daddy yang sangat, sangat dekat, hampir seperti keluarga,” katanya beberapa waktu lalu. "Dan kemudian mereka pergi ke konser suatu hari dan seperti, 'Ohhhhh...'"

Ryan Reynolds juga sempat mengutarakan pujiannya hingga terobsesi dengan album Taylor Swift terbaru, Midnights. "Ya Tuhan, ya. Kami semua, seisi rumah, saya tidak bercanda. Saya sangat menyukainya," kata Ryan Reynolds tentang album yang memecahkan rekor itu. "Ya, Blake, putri-putriku. Kami menyukainya.Terobsesi."

Dalam kesempatan yang sama, Ryan Reynolds mengatakan dia telah membujuk Hugh Jackman untuk menjadi bagian dari Deadpool selama enam tahun berturut-turut. "Pada akhirnya Hugh yang mengatakan, 'Saya pikir saya siap untuk kembali,'" kata Ryan Reynolds. “Yang harus kami lakukan adalah menjualnya ke (produser) Kevin Feige, yang tidak butuh waktu lama, dan hal berikutnya yang Anda tahu di sini adalah kami.”

Deadpool 3 belum mulai syuting tetapi Shawn Levy akan mengarahkan sekuelnya sementara Rhett Reese dan Paul Wernick akan menulis naskahnya. Disney telah mengubah jadwal perilisan Deadpool 3 dari 6 September 2024 menjadi 8 November 2024.

