Daniel Craig Sebut Film Glass Onion: A Knives Out Mystery Tak Kalah dari Knives Out

TEMPO.CO, Jakarta - Film Glass Onion: A Knives Out Mystery merupakan kisah terbaru dari film Knives Out yang mengikuti sosok seorang detektif ternama Benoit Blanc (Daniel Craig). Di Glass Onion: A Knives Out Mystery, sang detektif pergi ke Yunani untuk mengupas sebuah misteri baru dan sederet karakter baru yang menjadi tersangka pelaku kejahatan.

“Film pertama menghadirkan deretan pemeran yang luar biasa dan entah bagaimana kami bisa menyamainya (di film baru ini), tapi kami berhasil. Pengalaman menggarap film ini sungguh menyenangkan, dari mulai datang ke set hingga berakting,” ujar Daniel Craig kepada TUDUM, dikutip dari siaran pers dari Netflix pada Minggu, 13 November 2022.

Video trailer memperlihatkan sekelompok teman dan Benoit Blanc yang tiba di sebuah pulau pribadi dan diundang untuk ikut dalam permainan misteri pembunuhan. Namun ketika pembunuhan benar-benar terjadi, semua orang menjadi tersangka sekaligus mencurigai satu sama lain.

Glass Onion: A Knives Out Mystery. Dok. Netflix

“Elemen misteri bukanlah apa yang akan membuat penonton betah menyaksikan hingga selesai, tapi sebuah film harus terlebih dulu memiliki cerita yang unik, mengasyikkan, dan akhir yang menyenangkan. Bagian ini yang justru cukup menantang,” kata Rian Johnson sebagai penulis dan sutradara.

Dalam Glass Onion: A Knives Out Mystery, detektif Benoit Blanc (Daniel Craig) menemukan dirinya berada di lokasi baru yaitu pantai Yunani. Ini sangat jauh dari rumah bersalju di film pertama, tetapi ada satu konstanta Knives Out: pembunuhan telah dilakukan, dan hanya ada satu orang yang dapat menyatukan potongan-potongan itu dan menyelesaikannya.

Knives Out pertama mengikuti pertengkaran keluarga, tetapi seperti di banyak tempat lain, Glass Onion mengambil pendekatan yang berbeda. Norton berperan sebagai Miles Bron, seorang miliarder teknologi yang mengundang teman-temannya ke pulau pribadi untuk pesta misteri pembunuhan. Kepribadiannya, bisa kita katakan, kali ini sedikit lebih besar.

Film ini dibintangi oleh berbagai aktor ternama dunia, termasuk Daniel Craig, Edward Norton, Janelle Monáe, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr., Jessica Henwick, Madelyn Cline, Kate Hudson, dan Dave Bautista. Glass Onion: A Knives Out Mystery akan tayang pada 23 Desember 2022 di Netflix.

