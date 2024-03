56 Tahun Daniel Craig, Pemeran 5 Film Agen 007 James Bond

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Daniel Craig aktor yang dikenal karena film waralaba besar dengan karakter legenda James Bond. Film James Bond sudah mengalami beberapa kali regenerasi di setiap zamannya. Perannya sebagai James Bond dalam film Skyfall mendapatkan nominasi aktor terbaik film aksi dalam Critics Choice Awards.

Daniel Craig juga dikenal sebagai aktor dengan peran yang cukup kompleks seperti bandar kokain di film Layer Cake. Bahkan di film The Girl with the Dragon Tattoo, Daniel dipercaya memerankan seorang jurnalis investigasi.

Pada 2 Maret 2024, Aktor James Bond ini sudah berumur 56 tahun dengan film James Bond terakhirnya yang rilis pada 2021 berjudul No Time to Die. Film ini menjadi film terakhir Daniel Craig menjadi James Bond dan menjadi film terpanjang dalam waralaba James Bond.

Profil Daniel Craig

Daniel Craig lahir pada 2 Maret 1968 di 41 Liverpool Road, Chester, Cheshire, Inggris.. Aktor dengan nama asli Daniel Wroughton Craig merupakan salah satu aktor teater terkenal Inggris yang berjuang di National Youth Theater. Perjuangannya berhasil membawa Daniel Craig dalam peran agen 007 James Bond di Casino Royale (2006) , Quantum of Solace (2008) , Skyfall ( 2012) , Spectre (2015) dan No Time To Die (2021).

Daniel Craig lahir dari orang tua pedagang dan guru. Ayahnya bernama Timothy John Wroughton Craig yang berprofesi sebagai pelaut pedagang yang kemudian menjadi pembuat baja. Ayahnya juga seorang pemilik pub bernama "Ring O'Bells" di Frodsham, Cheshire. Kemudian ibunya bernama Carol Olivia (Williams) yang merupakan guru seni.

Pada 1972, kedua orang tuanya berpisah dan Craig diasuh oleh kakak perempuannya yang bernama Lea. Saat bersama kakak perempuannya, Daniel Craig sempat berpindah-pindah tempat seperti di Liverpool, kemudian di Hoylake, Wirral, dan terakhir menetap bersama ibunya.

Daniel Craig mulai menyukai dunia seni peran sejak usia 14 tahun saat ia bersekolah di Hilbre High School in West Kirby, Wirral. Dalam masa sekolahnya ia mengikuti kegiatan teater dan mendapatkan peran sebagai Oliver dalam Romeo and Juliet dan pementasan Cinderella.

Setelah lulus dari Hilbre High School, Daniel Craig memutuskan untuk ikut audisi National Youth Theatre’s atau (NYT) saat NYT mengadakan tur pada 1984 di Manchester. Akhirnya ia lolos dan pindah menuju London.

Debut pertamanya dalam NYT adalah sebagai Agamemnon di Troilus and Cressida karya William Shakespeare. Dibawah sutradara Edward Wilson, Daniel Craig bersama NYT melakukan tur ke Valencia, Spanyol, dan Rusia.

Debat film pertamanya berjudul The Power of One pada 1992. Setelah debutnya, Daniel Craig mulai eksis di industri seni peran baik serial televisi Seperti Our Friends in the North (1996) maupun film seperti Lara Croft: Tomb Raider (2001), Road to Perdition (2002), Layer Cake (2004), . dan beberapa film lainnya.

Pada 1992 Daniel Craig menikah dengan seorang aktris bernama Fiona Loudan dan memiliki anak perempuan bernama Ella. Namun, pernikahan mereka harus berakhir pada 1992. Setelah itu, Daniel Craig mulai berkencan dengan beberapa orang seperti Heike Makatsch, Satsuki Mitchell, dan Rachel Weisz.

