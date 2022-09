Daniel Craig Kembali Jadi Detektif di Glass Onion: A Knives Out Mystery

Glass Onion: A Knives Out Mystery akan tayang di bioskop tertentu bulan November ini, sebelum streaming di Netflix mulai 23 Desember 2022. Glass Onion: A Knives Out Mystery dibintangi oleh Daniel Craig , Kate Hudson,Edward Norton, dan lainnya.

Glass Onion: A Knives Out Mystery merupakan kisah terbaru dari film Knives Out yang mengikuti sosok seorang detektif ternama Benoit Blanc (Daniel Craig). Di Glass Onion: A Knives Out Mystery, sang detektif pergi ke Yunani untuk mengupas sebuah misteri baru dan sederet karakter baru yang menjadi tersangka pelaku kejahatan.

Meskipun Glass Onion: A Knives Out Mystery menampilkan Daniel Craig yang menyelidiki pembunuhan dengan cara yang mirip dengan Knives Out, film ini sebagian besar merupakan cerita yang berbeda dari aslinya, dengan fokus pada cerita misteri baru dengan pemeran karakter baru yang bercerai dari klan Thrombey dari aslinya. Ketika ditanya apakah dia ingin menyilangkan para pemain di angsuran mendatang, Johnson tidak mengesampingkan kemungkinan itu sepenuhnya, tetapi menekankan bahwa sifat mandiri adalah apa yang membuat waralaba yang sedang berkembang menjadi istimewa.

TEMPO.CO , Jakarta - Daniel Craig akan kembali memerankan seorang detektif dalam film Glass Onion: A Knives Out Mystery setelah film Knives Out (2019). Ini adalah satu film yang yang paling ditunggu dari Toronto International Film Festival (TIFF) 2022.

