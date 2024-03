Daniel Craig Pelakon 5 Film James Bond Dimulai Casino Royale Berakhir di No Time To Die

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - James Bond menjadi salah satu karakjter legendaris dalam waralaba film yang terkenal di perfilman internasional. Tokoh fiksi yang diangkat dari cerita penulis asal Inggris Ian Fleming ini telah dihadirkan melalui puluhan film.

Dari 25 film James Bond, lima judul diantaranya diperankan oleh Daniel Craig yaitu Casino Royale, Quantum of Solace, Skyfall, Spectre, dan No Time to Die. Yang terakhir rilis, No Time to Die, diproduksi oleh Eon Productions pada 2021 lalu.

Daniel Craig pertama kali memerankan James Bond pada 2006 dengan film berjudul Casino Royale. Film ini mengisahkan misi pertama Bond sebagai Agen 007. Ia bersama Vesper Lynd (Eva Green) harus melawan bankir misterius yang juga seorang teroris dan pemain poker kelas dunia.

Dua tahun kemudian, Quantum of Solace rilis. Masih diperankan Daniel, film yang disutradarai Marc Forster ini memenangkan 4 penghargaan dan masuk dalam 32 nominasi.

Kali ini, Bond mencurigai adanya jaringan kekuasaan internasional yang korupsi hingga miliaran dolar. Jaringan kekuasaan ini disinyalir akan mengeruk sumber daya utama sebuah negara. Kisah tersebut juga akan menyinggung dendam Bond atas kematian Vesper Lynd yang dicintainya.

Film ketiganya rilis pada 2012 dengan tajuk Skyfall. Sesuai judulnya, film ini menggambarkan kehancuran agensi. Misi Bond tak berjalan dengan mulus dan agen-agen di seluruh dunia berhasil terbongkar. Keadaan tersebut juga menguji kesetiaan Bond pada pimpinannya, M, dimana saat itu masa lalu juga kembali menghantuinya.

Film yang digarap Sam Mendes ini menyabet lebih banyak penghargaan, yaitu dengan 69 kemenangan dan 125 nominasi. Diantara penghargaan tersebut, film ini memenangkan 2 Piala Oscar. Film tersebut meraih penghargaan untuk penulisan lagu “Skyfall” yang dinyanyikan Adele, serta penghargaan untuk sound editing.

Film berikutnya mengungkap organisasi kejahatan bernama Spectre. Dengan pesan yang samar-samar datang dari masa lalu, Bond mengungkap keberadaan organisasi ini. Kebenaran lain juga terungkap saat Bond menjalankan misi tersebut.

Rilis pada 2015, Spectre memenangkan Piala Oscar melalui soundtrack-nya, “Writing’s On The Wall”. Lagu ini dinyanyikan oleh Sam Smith dan ditulis oleh Jimmy Napes.

No Time to Die menjadi film terakhir Daniel memerankan James Bond. Dengan durasi 163 menit atau hampir 3 jam, film ini mendapat gelar durasi terpanjang dari semua film James Bond.

Pada film tersebut, diceritakan James Bond yang telah meninggalkan aktivitasnya dan hidup tenang di Jamaika. Tetapi, ketenangan itu mulai pudar ketika rekannya dari CIA, Felix Leiter, meminta bantuan untuk menyelamatkan seorang ilmuwan.

Tak disangka, misi penyelamatan ini jauh lebih rumit dari yang dibayangkan. Bond harus menghadapi penjahat yang lengkap dengan senjata berteknologi tinggi serta berbahaya.

Film ini juga berhasil memenangkan satu Piala Oscar melalui soundtracknya. Digarap oleh Billie Eilish dan kakaknya, Finneas O’Connell, lagu tersebut juga berjudul “No Time to Die”.

Peran penutupnya sebagai Agen Bond di No Time to Die, membuatnya cukup emosional ketika menyampaikan pesan perpisahan dengan rekan dan kru film lainnya. Selain Daniel Craig, Sean Connery dan Roger Moore juga beberapa kali memerankan James Bond, yakni masing-masing 7 kali.

Daniel yang baru berulang tahun 2 Maret lalu memulai karirnya pada usia 14 tahun. Ibunya selalu mendorong dirinya untuk menghadiri perhelatan seni pertunjukkan hingga tertarik mendalaminya.

Daniel menjadi pemeran James Bond pertama yang berambut pirang. Ia juga yang pertama lahir bersama rilisnya film James Bond di tahun 1962, serta yang pertama lahir setelah kematian penulis Ian Fleming pada 1964.

Pilihan Editor: 56 Tahun Daniel Craig Pemeran 5 Film Agen 007 James Bond