Glass Onion: A Knives Out Mystery Tayang Desember, Misteri Pembunuhan di Yunani

TEMPO.CO, Jakarta - Film terbaru Netflix Glass Onion: A Knives Out Mystery akan tayang pada Jumat, 23 Desember 2022. Ditulis dan disutradarai oleh Rian Johnson, film ini merupakan kisah terbaru dari film Knives Out yang mengikuti sosok seorang detektif ternama Benoit Blanc (Daniel Craig).

Jika Knives Out berfokus pada pembunuhan yang melibatkan orang-orang yang sedarah, Glass Onion mengingatkan kita untuk sedikit lebih berhati-hati terhadap teman-teman terdekat. Ketika miliarder teknologi Miles Bron (Edward Norton) mengundang beberapa teman terdekat dan tersayang untuk berlibur di pulau pribadinya di Yunani, kita bisa segera melihat bahwa surga ternyata tidak seindah yang dibayangkan.

Johnson mendeskripsikan pendekatannya terhadap casting sebagai “mengadakan pesta makan malam”. Para tamu yang duduk di meja makan kali ini adalah nomine Piala Oscar, Edward Norton, Janelle Monáe, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr., Jessica Henwick, Madelyn Cline, dengan Kate Hudson, dan Dave Bautista.

"Anda mencoba mengundang orang-orang yang Anda suka," kata Johnson. “Tetapi kenyataannya Anda tidak pernah tahu apakah itu akan berhasil. Pada akhirnya, Anda hanya berusaha mendapatkan aktor terbaik untuk setiap peran, aktor yang paling tepat untuk setiap karakter. Jadi, kita harus melempar dadu dan berharap. Untungnya, kami mengumpulkan kelompok hebat yang menyesuaikan diri dengan sangat baik.”

Elemen yang menyatukan mereka semua adalah detektif yang berpikir filosofis, diperankan oleh Daniel Craig, yang dengan aksen kentalnya melontarkan gertakan dan muslihat untuk mendapatkan petunjuk-petunjuk penting. Bahkan, Johnson mengisyaratkan bahwa Blanc kali ini akan lebih menjadi sorotan. "Di film ini, Blanc menerima undangan untuk memecahkan kasus pembunuhan misterius di pulau itu. Kita akan bertemu tamu lainnya dan masuk ke dunia itu melalui sudut pandangnya," katanya

Glass Onion: A Knives Out Mystery mengikuti perjalanan sang detektif ke Yunani untuk mengupas sebuah misteri baru dan sederet karakter baru yang menjadi tersangka pelaku kejahatan.

Johnson mengungkapkan bahwa judul film Glass Onion: A Knives Out Mystery diambil dari judul sebuah lagu grup The Beatles. “Saya selalu mencari-cari hal jenaka, sesuatu yang selalu dapat menjadi pegangan bagi Blanc,” ujarnya. “Awalnya saya ingin menemukan padanan kata untuk sesuatu yang ‘jelas’, maka saya mendapatkan ‘glass’ (kaca). Setelah itu saya mencari-cari lagu dengan kata glass, dan karena saya penggemar berat The Beatles, lagu pertama yang muncul adalah ‘Glass Onion’.”

Baca juga: Knives Out, Penebus Dosa Rian Johnson di Star Wars The Last Jedi

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.