7 Nominasi Film Oscar 2023 yang Ada di Netflix

TEMPO.CO, Jakarta - Baru-baru ini, Academy Awards atau Piala Oscar telah mengumumkan seluruh nominasinya yang kerap dikenal sebagai nominasi film Oscar. Beberapa film yang masuk dalam nominasi penghargaan tertinggi bagi insan perfilman ini ternyata dapat disaksikan di platform streaming online, Netflix. Bahkan, terdapat beberapa film original buatan Netflix yang masuk sebagai salah satu nominasi film Oscar ini.

Piala Oscar adalah salah satu penghargaan bergengsi industri perfilman dunia yang kerap menjadi patokan kesuksesan sebuah film. Umumnya, daftar nominasi film Oscar ini akan mendapatkan nilai yang tinggi dari para kritikus film. Dampaknya, film tersebut pun akan kembali melejit dan meraih kesuksesan karena banyak orang yang ingin menontonnya.

Film Oscar 2023 di Netflix

Sebagai aplikasi streaming film, Netflix tentu memiliki banyak koleksi film populer, tak terkecuali film yang masuk dalam nominasi Oscar. Lantas, apa saja nominasi film Oscar yang ada dan tayang di Netflix? Berikut informasi selengkapnya.

X

1. All Quiet on The Western Front

Film Oscar yang tayang di Netflix yang pertama adalah All Quiet on The Western Frontal. Film bertema perang garapan Jerman ini berhasil masuk ke dalam 9 nominasi Piala Oscar. Di antara nominasinya, adalah Best Picture, International Feature Film, Cinematography, hingga Sound dan Original Score.

2. Blonde

Ana de Armas sebagai Marilyn Monroe dalam film Blonde. Dok. Netflix.

Blonde adalah sebuah film biografi tentang perjalanan hidup dan karier artis ternama Amerika Serikat, Marilyn Monroe, yang masuk sebagai salah satu nominasi film Oscar. Film ini masuk dalam nominasi Best Actress in a Leading Role yang diberikan kepada Ana de Armas sebagai pemeran utamanya. Blonde ini merupakan film adaptasi dari sebuah novel dengan judul serupa yang dirilis pada tahun 2000 silam.

3. Bardo: False Chronicle of A Hand of Truths

Dibuat sepenuhnya di Meksiko, film Bardo: False Chronicle of A Hand of Truths atau disingkat dengan nama Bardo ini masuk ke dalam nominasi film Oscar Best Cinematography. Film yang memiliki genre komedi ini bercerita tentang seorang jurnalis dan pembuat dokumenter bernama Silverio Gama. Setelah kembali ke negara asalnya, dia justru mulai mengalami krisis eksistensial.

4. Glass Onion: A Knives Out Mystery Glass Onion: A Knives Out Mystery. Dok. Netflix

Nominasi film Oscar yang ada di Netflix yang selanjutnya adalah Glass Onion: A Knives Out Mystery. Film sekuel dari Knives Out yang tayang pada tahun 2019 lalu ini berhasil masuk ke dalam nominasi Best Adapted Screenplay. Film yang dibintangi aktor ternama seperti Daniel Craig dan Janelle Monae ini bercerita tentang detektif ulung yang menangani kasus seputar miliarder teknologi terkenal.

Simak: Daniel Craig Sebut Film Glass Onion: A Knives Out Mystery Tak Kalah dari Knives Out

5. Guillermo Del Toro’s Pinocchio

Film yang diadaptasi dari novel Italia berjudul Adventures of Pinocchio karya Carlo Collodi ini berhasil meraih nominasi film Oscar sebagai Best Animated Feature Film. Guillermo Del Toro’s Pinocchio merupakan film animasi musikal buatan sutradara tersohor Guillermo Del Toro. Film yang berlatar selama periode Perang Dunia II ini mengisahkan tentang boneka kayu yang mencari arti cinta, mempelajari hidup, dan berharap agar bisa memenuhi keinginan ayahnya.

7. The Elephant Whispers

Film The Elephant Whisperers. Foto: Instagram/@theelephantwhisperers

Film The Elephant Whisperer merupakan sebuah dokumenter tentang gajah yang berhasil mendapat nominasi Piala Oscar sebagai Best Documentary Short Film. Film yang mengambil latar di India ini mengungkapkan sebuah kisah tentang pasangan India yang merawat seekor gajah hingga seperti keluarga mereka sendiri.

8. The Martha Mitchell Effect

Nominasi film Oscar yang ada di Netflix yang selanjutnya adalah The Martha Mitchell Effect. Ini merupakan film dokumenter tentang seorang istri kabinet yang berani mengungkapkan kisah hidupnya di masa Watergate. Film ini berhasil masuk ke dalam nominasi film Oscar sebagai Best Documentary Short Film.

VIVIA AGARTHA F | RADEN PUTRI

Baca juga: Daftar Lengkap Nominasi Piala Oscar 2023

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.