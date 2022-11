Lokal Tak Kalah Internasional di Babak Akhir Joyland Festival 2022

TEMPO.CO, Jakarta - Joyland Festival ditutup sejumlah tontonan memukau dari para penampil, Minggu, 6 November 2022. Jagoan-jagoan lokal menyorong kualitasnya di tengah sensasi performer internasional seperti Prep hingga Tennis.

Menjelang senja di Stadion Softball Gelora Bung Karno Jakarta, ada kesan yang utuh dalam repertoar White Shoes and The Couples Company (WSATTC). Hampir semua unggulan dari album 2020 seperti Irama Cita, Folklore, hingga Variasi Barongko dibawakan sextet asal Jakarta.

Penonton tampak belum akrab dengan lagu-lagu baru WSATTC, namun tak kurangnya bergembira. Frasa nada penuh daya hingga lirik antik yang dilantunkan Aprilia Apsari membuat pendengar tak mau pergi.

Toh, Kisah dari Selatan Jakarta dan Senandung Maaf akhirnya dibawakan juga. Pengunjung anak-anak yang ada di lokasi pun nyaman saja menyaksikan WSATTC di tengah atau samping kerumunan yang lebih sepi.

Penampilan Isyana Sarasvati tampil di panggung Joyland Festival 2022 di Softball kawasan Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Ahad, 6 November 2022. Isyana tampil dengan tingkah lucu saat menyanyikan lagu andalan, diantaranya Il Sogno, dan Untuk hati yang terluka. TEMPO/ Febri Angga Palguna

Panggung Joyland dilanjutkan oleh penampilan Isyana yang memesona. Isyana Sarasvati, ditemani band pengiring The Tuttis, mengambil kuasa tak lama setelah sang surya tenggelam dan menghajar pentas tanpa ampun.

Isyana versi metal opera yang tampil impresif dengan membawakan My Mystery, Il Sogno, hingga Unlocked the Key, merupakan pernyataan sikap satu kali lagi. Sekaligus juga sebagai pengingat bagi siapapun supaya jadi diri sendiri.

“Tetap berkarya dengan hati, aku percaya semua karya dari hati hasilnya akan baik,” kata Isyana berinteraksi setelah menghipnotis dengan penampilan audio-visual yang ciamik.

Efek Ruma Kaca tampil di Joyland Festival, Minggu, 6 November 2022. TEMPO/Febri Angga

Efek Rumah Kaca jadi "hero anti-hero" lain yang dinanti aksinya. Partisipan acara yang berkerubung di sekitar Lily Pad Stage merapat ke Plainsong Live Stage segera setelah Reality Club menyelesaikan urutannya, demi menyaksikan Cholil Mahmud dan kawan-kawan.

Tubuhmu Membiru...Tragis membuka daftar lagu yang dibawakan Efek Rumah Kaca. Gubahan setlist-nya sangat beragam, termasuk single baru Heroik. Tembang lama yang lebih familiar seperti Biru, Putih, sampai lagu sing-along seperti Desember, Sebelah Mata, dan Cinta Melulu turut dibawakan.

Penampilan Yura Yunita di Joyland Festival 2022 di Softball, Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Ahad, 6 November 2022. Yura yunita ajak penonton menyanyikan lagu lagunya, Dunia Tipu Tipu, Cinta dan Rahasia, Tutur Batin. TEMPO/ Febri Angga Palguna

Pertunjukan musik pada Ahad kemarin berlangsung sampai tengah malam dengan Hindia sebagai pamungkasnya. Sebelumnya, Dialog Hari Ini, The Panturas, Yura Yunita, Monkey to Millionaire sampai nama yang tengah bersinar seperti The Dare turut tampil di festival ini.

Joyland Festival di Jakarta merupakan gelaran kedua pada 2022, setelah beberapa bulan lalu dihelat di Bali. Penampil dari berbagai latar belakang jenis musik, seperti Cornelius, Moonchild, Mild High Club, Secret Number, Tulus, dan The Adams mengisi acara yang berlangsung tiga hari ini. Selain konser musik, ada rangkaian kegiatan lain seperti pemutaran film, komedi, serta sejumlah lokakarya.

DANIEL AHMAD

