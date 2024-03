Konser Satu Dekade Berkarier di Industri Musik, Isyana Sarasvati: Doain Ya!

Iklan

TEMPO.CO, Nusa Dua - Penyanyi Tanah Air, Isyana Sarasvati berencana mengadakan konser satu dekade yang menandai kariernya di industri musik Indonesia. Ya, sebab 2024 ini jadi tahun kesepuluhnya berkarya sejak 2014 lalu mengeluarkan single perdananya, Keep Being You yang dirilis pada 2015.

Isyana mengumumkan konser satu dekade tersebut saat mengguncang panggung Joyland Festival Bali 2024. Ia menyebut bahwa tahun ini adalah momen yang spesial untuknya dan akan dirayakan dengan konser musik satu dekade Isyana Sarasvati.

Isyana Sarasvati Berharap Konser Satu Dekadenya Terlaksana Tahun Ini

Kepada Tempo saat ditemui usai tampil di Joyland Stage hari ketiga, pelantun lagu Lexicon itu secara khusus mengungkap antusiasmenya soal konser satu dekade. “Doain aja ya aku pengin banget. Sebenarnya lagi menggodok dengan sangat matang konser 10 tahun Isyana,” kata Isyana Sarasvati pada Ahad, 3 Maret 2024 di Peninsula Island, Nusa Dua, Bali. “Ya semoga bisa dilaksanakan tahun ini karena memang Keep Being You itu keluarnya 2014. Jadi bertepatan 2024 sekarang.”

Isyana Sarasvati: Doain Aja!

Usai menjawab soal persiapan konsernya, penyanyi berusia 30 tahun itu mengaku tak mau membocorkan banyak seputar tempat dan tanggal pelaksanaan konser satu dekade tersebut. “Doain aja, belum bisa banyak di-spill tapi udah nge-spill ya kalau ada konser? Harus jadi dong?” ujar Isyana sambil bercanda soal konsernya.

Meski belum bisa membocorkan banyak informasi, Isyana berharap agar konsernya bisa segera terlaksana. Tak lupa, ia juga meminta doa dari para penggemarnya, “Ya pokoknya doain aja semuanya dilancarkan, direstui.”

Konser Satu Dekade, Isyana Ingin Penonton Mengenal dan Menjadi Dirinya

Dalam konser itu, Isyana Sarasvati tak ingin pertunjukkannya hanya menghibur penonton, namun juga jadi ajang yang memberikan makna mendalam bagi para penggemar untuk mengenalnya lebin dekat. “Maunya teman-teman datang ke konser itu bukan hanya menonton Isyana tapi benar-benar mengalami menjadi Isyana seperti apa nantinya,” ucapnya.

