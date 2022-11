Tarian Dionysian Mild High Club di Joyland Festival 2022

TEMPO.CO, Jakarta - Bisa dibayangkan grup WhatsApp para penonton Joyland Festival sebelum berangkat pada Sabtu, 5 November 2022, dipenuhi percakapan 'sedia payung sebelum hujan', setelah pengalaman hari pertama. Mereka mendapat apa yang diinginkan di hari kedua: cuaca cerah, kemudian menikmati malam dengan sajian langgam nihilis Mac Demarco-esque dari Mild High Club.

Mild High Club mungkin dikenal grup yang cukup komikal. Namun gelagat kelompok musik asal Amerika Serikat itu di atas panggung, dijamin khusyuk. Ambient penampil padat dengan hasrat pemirsa yang ingin lepas.

Di Stadion Softball Gelora Bung Karno Jakarta, Alexander Brettin memimpin band untuk membuka konser dengan track Dionysian State dari album Going, Going, Gone. "Penumpang" di Senayan seketika hilang dalam perjalanan semalam ketika gebukan drum pertama disusul synthesizer a la neo-psychedelia, yang setelahnya sesekali melengking dimainkan.

Penampilan Mild High Club yang kedua di ibu kota -- setelah sebelumnya main di SCBD pada 2018, juga menyuguhkan visual yang trippy, namun tetap idiosinkratik di tiap jenis lagu. Dengan angin lembut malam itu, penonton tak segan sedikit menggerakan badan dan menari seperti dalam lagu Tesselation dan Me Myself and Dollar Hell.

Mild High Club live at Joyland Festival 2022, Jakarta. Sumber Dokumen: IG Joyland Festival

Gitar out of tune sampai instrumen musik yang nampak tidak tersambung dengan sistem suara sempat sedikit mengganggu performa di atas panggung dan memaksa band untuk berhenti saat hendak transisi lagu. Walau demikian, penonton nampak tidak mengkhawatirkannya.

Komposisi daftar lagu yang dibawakan Mild High Club di Joyland Festival 2022 cukup lengkap disusun dari ketiga album studionya. Mereka membawakan lagu-lagu seperti Trash Heap, Taste Tomorrow, Skiptracing, Homage, Carry Me Back, Kokopelli, dan Chapel Perilous.

Mild High Club menutup pesta malam minggunya dengan dua nomor andalan dari album debut Timeline, yakni Club Intro dan The Chat.

Joyland Festival 2022 masih akan berlangsung sampai dengan Minggu, 6 November 2022. Musisi baik dari internasional maupun lokal, seperti, Cornelius, Moonchild, PREP, Secret Number, Efek Rumah Kaca, Tulus, dan The Adams mengisi acara ini. Selain penampilan musik, ada rangkaian kegiatan lain seperti pemutaran film, komedi, serta sejumlah lokakarya.

DANIEL AHMAD

