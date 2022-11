Tewas dalam Tragedi Halloween Itaewon, Lee Ji Han Pernah Bintangi Iklan Luwak White Coffee

TEMPO.CO, Jakarta - Korban tewas dalam tragedi pesta Halloween Itaewon, Seoul, Korea Selatan terus bertambah. Dikabarkan, jumlah korban tewas telah mencapai angka 155 orang. Salah satu korban dari tragedi Itaewon adalah Lee Ji Han, seorang aktor Korea dan penyanyi K-pop, yang meninggali saat mengikuti perayaan Halloween di distrik Itaewon, Seoul pada 29 Oktober 2022 lalu.

Lee Ji Han dan Iklan Kopi Indonesia

Pihak agensi Lee Ji Han, 935 Entertaiment melalui pernyataan resmi yang disiariakan melalui instagram resminya mengonfirmasi atas kabar tersebut. Kabar duka atas kepergian aktor Lee Ji Han pun turut ramai diperbincangkan di Indonesia, karena wajahnya kerap tampil di televisi dalam iklan kopi.

Lee Ji Han pernah membintangi sebuah iklan kopi di Indonesia bersama Mawar de Jongh dan Beby Tsabina. Iklan yang dibintanginya Luwak White Coffee produk kopi putih PT Java Prima Abadi.

Sebelum jadi bintang iklan Luwak White Coffee itu, Lee Ji Han selain aktor drakor juga salah seorang kontestan kontestan ajang pencarian bakat Produce 101 Season 2.

Melansir newsunzip.com, Lee Ji Han merupakan laki-laki kelahiran 3 Agustus 1998. Ketertarikan Lee Ji Han dengan dunia akting dan modeling telah berlangsung sejak kecil. Namannya pertama kali dikenal publik setelah menjadi salah satu kontestan dalam acara Produce 101 Season 2 pada 2017.

Melansir produce-101.fandom.com, ketika menginjak episode 5, Lee Ji Han harus terleminiasi dari acara tersebut karena mendapatkan peringkat ke-98. Dalam acara tersebut, Lee Ji Han merupakan perwakilan dari trainee Pan Entertaiment. Setelah tampil di Produce 101 Season 2, Lee Ji Han memutuskan hengkang dari Pan Entertainment dan bergabung dengan WIDMAY Entertaiment. Saat ini, Lee Ji Han berada di bawah naungan manajemen 935 Entertaiment.

Lee Ji Han memulai debut aktingnya dengan membintangi drakor berjudul Today Was Another Nam Hyun Day (2019). Dalam drama ini, Lee Ji Han dipercaya sebagai pemeran utama bernama Shim Nam Hyun. Sebelumnya, dikutip latestnews.fresherslive.com, Lee Ji Han telah ikut serta berperan dalam beberapa judul film dan drama Korea Selatan, yaitu Known For. The Tower Lee Seon-woo (2012), Musudan Choi Cheol (2016), A Lovers in Bloom Cha Tae-jin (2017), dan Actor. 100 Days My Prince Dong Joo (2018).

NAOMY A. NUGRAHENI

