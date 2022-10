5 Tipe Tayangan Horor yang Bisa Dinikmati di Disney+ Hotstar

TEMPO.CO, Jakarta - Bulan Oktober identik dengan perayaan Halloween di beberapa negara. Perayaan yang jatuh pada 31 Oktober ini kerap dikaitkan dengan berbagai hal bernuansa seram, mulai dari kostum, dekorasi, hingga tontonan.

Disney+ Hotstar telah mempersiapkan berbagai rekomendasi tontonan seru yang bikin merinding tapi tetap terhibur. Berikut 5 tipe tayangan horor yang bisa disaksikan saat momen Halloween tahun ini.

1. Hantu Lokal yang Bikin Merinding

Film horor Indonesia memang selalu sukses bikin penonton merinding. Ceritanya yang khas dan seringkali dekat dengan kehidupan sehari-hari selalu membuat penonton terbayang-bayang. Misalnya, kisah horor yang viral di sosial media, KKN di Desa Penari yang menceritakan enam mahasiswa yang sedang menjalani kuliah kerja nyata dan harus berurusan dengan berbagai misteri mencekam di desa Penari sukses jadi film horor terlaris sepanjang 2022. Ada juga Makmum 2, cerita seorang perempuan yang diganggu oleh sosok gaib berupa Makmum yang juga mengancam keselamatan anaknya.

Anda juga dapat menyaksikan kembali babak baru teror horor Ibu, yang kali ini muncul bersama kelompok misterius dan akan mengganggu kehidupan Rini dan keluarganya. Masih disutradarai oleh Joko Anwar dan menghadirkan Tara Basro, Ayu Laksmi, Endy Arfian, Bront Palarae, dan Nasar Anuz, Pengabdi Setan 2: Communion ini menjadi salah satu film horor terpopuler tahun ini dan akan segera tayang di Disney+ Hotstar.

Sejumlah pemeran film Pengabdi Setan 2 berfoto bersama saat menghadiri konferensi pers di Epicentrum XXI, Jakarta. Selasa, 2 Agustus 2022. TEMPO/ Febri Angga Palguna

2. Zombi yang Berkeliaran dan Mengancam Manusia

Salah satu kisah horor favorit penonton tidak lepas dari ancaman sosok menakutkan zombi. Seorang sheriff bernama Rick yang baru terbangun dari koma, mendapati dunia yang berbeda drastis di luar sana. Tidak ada manusia, ia hanya menemukan mayat-mayat berserakan di jalanan dan para zombi (The Walkers) yang berkeliaran. Rick pun berusaha bertahan hidup dan menyelamatkan dirinya dari serangan The Walkers. Simak kelanjutan kisah Rick dalam serial The Walking Dead yang dibintangi oleh Andrew Lincoln, Norman Reedus, Melissa McBride, dan Lauren Cohan.

3. Monster Serigala yang Menumpas Para Pemburunya

Marvel Studios menghadirkan film yang menceritakan tentang dunia monster, Werewolf by Night. Para pemburu batu artefak berkekuatan super harus saling membunuh untuk mendapatkan batu tersebut, belum lagi ancaman monster rawa dan monster serigala yang berusaha menumpas para pemburu. Dibintangi oleh Jack Russell, Gael García Bernal, Laura Donnelly, dan Harriet Sansom Harris, para penonton akan kembali menyaksikan aksi menakjubkan super hero dari Marvel Cinematic Universe.

4. Kisah Antologi Horor yang Mencekam

Serial antologi spin-off dari American Horror Story ini telah merilis musim keduanya. Dengan total 9 episode, serial ini menyajikan kisah horor dan pemain berbeda-beda di setiap episodenya. Mulai dari kejadian mencekam di rumah boneka, ancaman dari pembunuh berantai, hingga munculnya makhluk menyeramkan yang akan menghantui para karakter. American Horror Stories S2 dibintangi oleh Denis O’Hare, Gabourey Sidibe, Max Greenfield, Bella Thorne, Seth Gabel, Nico Greetham, dan Teddy Sears.

Hocus Pocus 2. Dok. Disney+ Hotstar.

5. Kisah Halloween Ikonik Kembali Lagi

Saatnya bernostalgia dengan tiga bersaudari penyihir Sanderso dengan Hocus Pocus 2. Mereka hidup kembali setelah 29 tahun berlalu karena Black Flame Candle yang kembali menyala. Namun setelah hampir tiga dekade, para Sanderson bersaudari harus menghadapi perubahan zaman di dunia modern yang membuat mereka kebingungan. Sekuel film horor komedi bertemakan Halloween ini kembali dibintangi oleh Bette Midler, Kathy Najimy, dan Sarah Jessica Parker.

