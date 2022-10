5 Rekomendasi Tayangan Korea Selain Big Mouth di Disney+ Hotstar

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea Big Mouth menjadi salah satu konten favorit para penonton Disney+ Hotstar saat ini. Serial sebanyak 16 episode yang dibintangi oleh Lee Jong Suk dan Lim Yoona ini bercerita tentang seorang pengacara yang dipenjara akibat terjebak dalam sebuah konspirasi dan dituduh sebagai salah satu kriminal paling dicari, Big Mouse.

Sepanjang perjalanan kisahnya, para penonton harus dibuat penasaran dengan siapa sosok Big Mouse sebenarnya. Menegangkan dan penuh misteri, Big Mouth menjadi salah satu serial yang wajib disaksikan di Disney+ Hotstar.

Selain Big Mouth, Disney+ Hotstar juga menghadirkan ragam konten menarik lainnya yang wajib mengisi daftar tontonanmu. Mulai dari drama dengan berbagai genre hingga variety show seru, berikut 5 rekomendasi konten Korea yang dapat disaksikan di Disney+ Hotstar.

1. Suka duka penuh canda pengacara seharga satu dollar dalam "One Dollar Lawyer"

Cheon Ji Hoon adalah seorang pengacara ternama dengan gaya eksentrik dan mematok harga jasanya sebesar satu dolar saja. Dibintangi Namkoong Min dan Kim Ji Eun, kita akan dihibur dengan aksi Cheon Ji Hoon saat mengatasi kasus-kasus kliennya yang luar biasa.

Jisung memerankan dua karakter kakak beradik kembar dalam drama Korea Adamas. Dok. Disney+ Hotstar.

2. Mengungkap misteri di balik kasus pembunuhan di "Adamas"

Ketika kakak beradik kembar menemukan fakta bahwa ayah kandung mereka dituduh atas pembunuhan ayah tiri mereka, keduanya harus masuk ke dalam sebuah lubang konspirasi penuh intrik untuk membersihkan nama ayah mereka. Dibintangi oleh Jisung, Seo Ji Hye, Lee Soo Kyung, dan Heo Sung Tae, para penonton akan diajak untuk mengungkap kebenaran dari kasus pembunuhan dengan cara menemukan panah berlian.

Lee Kwang Soo, Yu Jae Seok, dan Kwon Yuri membintangi THE ZONE: Survival Mission. Dok. Disney+ Hotstar.

3. Aksi kocak dua komedian dan satu super star untuk bertahan hidup dalam "THE ZONE: Survival Mission"

Yu Jae Seok, Lee Kwang Soo, dan Kwon Yuri harus bekerja sama melalui berbagai tantangan untuk bertahan hidup. Mulai dari perangkap lem super lengket, serangan zombie, hingga hantu yang menyeramkan, mereka harus menghadapi delapan situasi tak terduga dan bertahan selama 4 jam untuk menyelesaikan setiap misinya.

The Golden Spoon. Dok. Disney+ Hotstar.

4. Kisah sendok emas ajaib yang mengubah hidup seorang remaja di "The Golden Spoon"

Lee Seung Cheon, seorang murid SMA yang berasal keluarga miskin berhasil mengubah hidupnya setelah membeli sebuah sendok emas ajaib. Seung-cheon menikmati hidup barunya, namun ia lupa bahwa ada konsekuensi dibalik setiap tindakan. Simak kelanjutan kisahnya dalam serial The Golden Spoon yang dibintangi Yook Sung Jae, Lee Jong Won, Jung Chae Yeon, dan Yeon Woo.

Drama Korea Selatan "May It Please The Court"/Disney

5. Perjuangan membela kebenaran dalam "May It Please The Court"

Dua pengacara dengan kepribadian yang berlawanan, Noh Chak Hee dan Jwa Si Baek, harus bekerja sama saat dihadapkan dengan konspirasi yang mengancam kasus mereka. Diangkat dari kisah nyata dan berdasarkan sudut pandang pembela publik yang digambarkan dalam sebuah buku non-fiksi, drama yang dibintangi oleh Jung Rye Won, Lee Kyoo Hyung, dan Jung Jin Young ini akan mengajak para penonton untuk mengikuti kasus-kasus klien mereka.

