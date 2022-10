12 Rekomendasi Drama Korea Terbaru Tayang Oktober 2022

TEMPO.CO, Jakarta - Korea tak pernah kehabisan slot drama untuk para penonton setianya. Setiap bulan, stasiun TV Korea Selatan selalu menghadirkan drama Korea terbaru. Mereka juga bekerja sama dengan platform streaming film seperti Netflix dan VIU untuk penayangan filmnya. Nah, penasaran apa saja drama Korea terbaru yang tayang bulan Oktober?

Drama Korea Terbaru Oktober 2022

Drakor terbaru Oktober banyak dihiasi oleh para aktor dan aktris papan atas. Selain itu, sejumlah idol K-Pop juga turut meramaikan drakor yang tayang bulan ini. Genre yang ditayangkan tentunya menarik, mulai dari genre romance, fantasy, hingga K-drama yang menyajikan cerita penuh teka-teki misterius. Merangkum berbagai sumber, berikut ini drama Korea terbaru tayang pada bulan Oktober.

1. Cheer Up (3 Oktober)

Rekomendasi drakor terbaru pertama berjudul Cheer Up. Melansir MyDramaList, drama ini bergenre mystery, comedy, romance, dan youth. Drakor ini bercerita tentang kehidupan kampus seorang mahasiswa bernama Do Hae Yi. Ia aktif menjalani perkuliahan dan juga bergabung dalam unit kegiatan mahasiswa regu sorak. Di samping mencari ilmu, ia juga harus mencari nafkah lantaran keluarganya sedang tertimpa masalah terkait finansial. Jumlah episode drama terbaru SBS ini yakni 16 episode.

2. The Love in Your Eyes (3 Oktober)

Tak seperti drama Korea pada umumnya, jumlah episode dalam drama ini tergolong banyak yakni 120 episode. Dilansir dari Viki, drama The Love in Your Eyes menceritakan seorang istri bernama Young Yi yang kehilangan suaminya di usia muda. Ia membanting tulang demi menghidupi keluarganya dengan bekerja siang dan malam.

Sementara Kyung Jun adalah cucu tertua dari TS Retail, tempat Young Yi bekerja. Lima tahun silam, ia menjalani transplantasi kornea sumbangan dari mendiang suami Young Yi. Apa yang akan terjadi pada hubungan antara Young Yi dan Kyung Jun?

3. Bad Prosecutor (5 Oktober)

D.O. EXO kembali mencuri perhatian Knetz lewat drama berjudul Bad Prosecutor. Drama bergenre law and crime ini menampilkan D.O. EXO sebagai seorang jaksa pembangkang yang kejam. Jaksa dengan tingkah konyol ini melakukan hal-hal yang tidak disangka saat menegakan keadilan, salah satunya melawan orang-orang yang sering menyalahgunakan kekayaan dan kekuasaan. Tonton kelanjutan aksi terbaru D.O. EXO di Netflix atau VIU.

4. Love is for Sucker (5 Oktober)

Tak hanya D.O. Exo, idol K-Pop kenamaan Korea Selatan, Siwon Super Junior juga turut meramaikan drama Korea yang tayang Oktober ini. Dalam drama ini, ia beradu peran dengan aktris Korea papan atas, Lee Da Hee. Melansir Viki, Love is for Suckers berkisah tentang Gu Yeo Reum (Lee Da Hee) yang bekerja sebagai produser berbagai acara show TV. Ketika proses syuting reality show Kingdom of Love, dirinya terlibat cinta lokasi dengan Park Jae Hun (Choi Si Won).

5. Glitch (7 Oktober)

Glitch jadi rekomendasi drakor untuk Oktober ini. Hong Ji Hyo, seorang gadis yang terlahir dari keluarga kaya raya. Ji Hyo memiliki profesi tetap yang didapatnya lewat koneksi keluarganya dengan banyak perusahaan. Ia memiliki pacar yang setia menemani hidupnya, Lee Si Kook. Namun, suatu hari pacarnya hilang secara misterius. Dengan bantuan komunitas UFO, ia mencoba mencari kekasihnya tersebut. Buat kamu yang gemar menonton drama genre fantasy, wajib banget nonton drama ini.

6. Game of Witches (10 Oktober)

Game of Witches, merupakan drakor terbaru Oktober bergenre romance yang akan muncul di channel MBC. Drama ini dibintangi oleh aktor dan aktris ternama di Korea Selatan di antaranya Jang Seo Hee, Kim Kyu Seon, Oh Chang Suk, Han Ji Wan, Lee Hyun Seok, Kim Shi Heon, dan Joo Sae. Drama ini menampilkan konflik sengit antara dua ibu dan anak perempuan yang menjadi korban atas kejahatan besar. Mereka pun balas dendam untuk menghukum orang-orang di balik kejahatan misterius tersebut.

7. Vengeance of The Bride (10 Oktober)

Vengeance of The Bride merupakan melodrama Korea yang mengusung konsep revenge. Drama KBS2 ini akan segera tayang di bulan Oktober. Drama ini mengisahkan tentang cerita pembalasan dendam seorang wanita. Berjumlah 100 episode, drama ini menampilkan kisah seorang wanita yang bertekad untuk balas dendam usai mengetahui cerita kelam keluarganya. Dengan cerdik, ia menyusun berbagai strategi untuk melancarkan misinya itu.

8. Yonder (14 Oktober)

Drakor terbaru Yonder diperankan oleh Shin Ha Kyun, Han Ji Min, Jung Jin Young, dan Lee Jung Eun. Drama berjumlah 6 episode ini menceritakan tentang kehidupan di Korea Selatan di masa depan, tepatnya pada tahun 2032. Seorang pria bernama Jae Hyun hidup sengsara karena tidak bisa melupakan istrinya yang meninggal dunia karena kanker. Suatu hari, Jae Hyun mendapatkan email misterius dari istrinya yang berisi ajakan bertemu di sebuah tempat bernama Yonder. Setelah mendatangi tempat tersebut, Yonder diketahui merupakan jembatan yang menghubungkan kehidupan nyata dengan kematian.

9. Under The Queen’s Umbrella (15 Oktober)

Mantan pemain drakor Mystic Pop-up Bar, Choi Won Young, masuk dalam deretan pemain utama drama Korea terbaru Under The Queen’s Umbrella. Ada juga sederet pemeran utama yang turut meramaikan drama ini yakni Kim Hye Soo, Kim Hae Sook, Kim Eui Sung, Moon Sang Min, dan Chani. Drama ini mengambil latar belakang kehidupan pada zaman Joseon, dengan fokus utamanya yakni menyoroti isu pendidikan. Drama besutan tvN ini bisa kamu tonton di Netflix.

10. May I Help You (19 Oktober)

Idol girlband K-Pop sekaligus aktris Korea Selatan, Lee Hye Ri kembali membintangi drakor MBC bertajuk May I Help You. Artis Korea yang turut membintangi drakor ini meliputi Lee Jun Young, Song Duk Ho, Han Dong Hee dan sederet aktor serta aktris lainnya. May I Help You mengisahkan seorang direktur pemakaman bernama Baek Dong Ju. Dong Ju memiliki kemampuan gaib bisa melihat dan berbicara dengan orang yang sudah mati. Orang-orang mati itu selalu meminta Dong Ju untuk mengabulkan keinginannya. Jika tidak dituruti, Dong Ju kerap mengalami nasib sial dan mereka terus mengganggunya.

11. Curtain Call (31 Oktober)

Drakor terbaru Oktober berikutnya adalah Curtain Call. Drama Korea Curtain Call dibintangi oleh aktor dan aktris Korea papan atas, yakni Kang Ha-neul, Ha Ji-won, Kwon Sang-ho, dan Jung Ji-soo. Drakor ini mengangkat kisah seorang pria tampan bernama Yoo Jae Heon yang berprofesi sebagai aktor dalam grup teater lokal. Jae Heon dikenal sebagai aktor dengan masa lalu kelam dan latar belakang yang buruk. Meskipun demikian, ia adalah pria cerdas yang selalu optimistis. Moto hidupnya adalah melakukan apa pun yang ia inginkan. Pada suatu hari, seorang pria tua misterius meminta Jae Heon memerankan karakter cucu seorang nenek tua. Dari situlah hidupnya perlahan berubah drastis.

12. Doctor Cha Jung Sok

Belum pasti tanggal penayangannya, drama Korea Doctor Cha Jung Sok akan segera tayang di bulan Oktober. Melansir Naver, drama ini bercerita tentang seorang lulusan dokter yang menjadi ibu rumah tangga. Namun, ia memutuskan untuk kembali ke bidang medis. Suaminya juga dokter dengan kehidupan sempurna. Ia hebat dalam pekerjaannya sekaligus hebat dalam menipu istrinya.

Itulah tadi beberapa drama Korea terbaru yang tayang di bulan Oktober 2022. Sudah siap untuk nonton drama-drama di atas secara ongoing?

LALA DITA PANGESTU

