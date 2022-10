35 Quotes Drama Korea Terkenal Tentang Percintaan dan Kehidupan

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea selalu menjadi pilihan favorit untuk mengisi waktu luang. Beberapa K-drama sendiri diangkat dari cerita atau isu-isu yang dekat dengan kehidupan nyata. Maka tak heran, jika adegan dan dialog penuh makna dalam drama berhasil membekas di hati penonton. Bahkan dialognya sering dijadikan quotes oleh penggemar dan dibagikan sosial media.

Tak hanya alur cerita yang menarik, drama Korea menyajikan kisah yang mengandung banyak pesan moral. Jadi tak hanya sebagai ajang mencari hiburan, ada banyak pelajaran berharga yang bisa diambil dari menonton drama Korea. Penonton seringkali menjadikan penggalan kalimat keren yang menginspirasi dan memotivasi dalam drakor menjadi sebuah quotes bijak. Berikut ini beberapa quotes terkenal dari drama Korea yang berhubungan dengan kehidupan nyata.

Hometown Cha Cha Cha – Hidup tak selalu adil bagi semua orang. Ada yang jalannya penuh lubang dan tidak mulus. Ada juga yang berlari sekuat tenaga, namun menemui jurang di ujung jalan.

18 Again – Tak peduli seberapa sulit hidup, jangan pernah menyesali hal-hal yang membuatmu tersenyum.

My Liberation Notes – Hidup memang tidak terlalu sengsara, namun tidak juga bahagia. Dunia berakhir seperti ini pun tak masalah, pada akhirnya semua orang akan meninggal.

More Than Friends – Pepatah lama selalu benar. Melihat artinya percaya. Melihat selalu lebih menyakitkan daripada mendengar.

Reply 1988 – Dunia ini tidak sederhana. Agar bertahan di dunia yang kejam ini, kau harus tegas akan sesuatu yang kau mau.

Alice – Hanya ada dua cara untuk menjalani hidup. Satu, hiduplah seolah-olah tidak ada keajaiban. Yang lainnya, hiduplah seolah-olah semuanya adalah keajaiban.

Its Okay to Not Be Okay – Menjadi egois tak selalu buruk. Jika terlalu sulit, pikirkan saja kebahagiaanmu. Kau boleh melakukan itu.

Its Okay to Not Be Okay – Jangan terbawa emosi. Disaat tak bisa menahan diri, hitunglah sampai tiga. Perasaanmu akan menjadi lebih tenang.

Because This is My First Life – Kata-kata lahir dari mulut dan mati di telinga. Namun beberapa kata tidak mati, mereka terus hidup di hati.

Vincenzo – Jangan biarkan status sosial mengintimidasi. Jadilah kuat dan bersikaplah seolah kau setara dengannya.

Weightlifting Fairy Kim Bok Joo – Semua orang menyimpan beberapa luka yang menyakitkan jauh di dalam hati. Mereka menjadi kebal dengan rasa sakit seiring berjalannya waktu. Tak apa, kau juga akan baik-baik saja.

Itaewon Class – Kehidupan adalah rangkaian sebuah pilihan. Kita perlu memilih hal yang tepat untuk mendapatkan hasilnya.

Start Up – Siapa sangka suatu hari nanti temanmu yang paling baik menjadi musuhmu. Manusia tidak dapat ditebak, sama seperti kehidupan.

Eve – Kehidupan adalah tragedi yang penuh rasa sakit. Namun, momen indah datang untuk mengalahkannya.