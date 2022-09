NIKI, Rich Brian, Jackson Wang Dipastikan Tampil di Head in the Clouds Jakarta

TEMPO.CO, Jakarta - Line up Head In The Clouds (HITC) di Jakarta tahun ini telah diumumkan oleh 88rising. Sejumlah musisi asal Indonesia maupun mancanegara di bawah naungan 88rising dan tidak, dipastikan akan memeriahkan panggung HITC Jakarta, termasuk NIKI, Rich Brian, hingga Jackson Wang.

Selain tiga nama tersebut, Joji, (G)I-dle, Jae Park atau EAJ, Yoasobi, Bibi, Atarashii Gakko!, Elephante, Kaskade, Milli, Spence Lee, Stephanie Poetri, Veegee, Voice of Baceprot, Warren Hue, Yanqi Zhang, dan Ylona Garcia.

Nicole Zefanya atau yang lebih akrab disapa NIKI turut senang membagikan line up HITC Jakarta 2022. "Akhirnya Jakarta," tulis penyanyi kelahiran Jakarta di Instagram Story pribadinya dengan emotikon hati berwarna merah dan putih serta emotikon terharu. NIKI sebelumnya batal tampil di HITC Los Angeles pada Agustus 2022 karena positif Covid-19.

Penyanyi, NIKI atau Niki Zefanya. Foto: Instagram NIKI

Head In The Clouds Jakarta akan diselenggarakan pada 3-4 Desember 2022 di Community Park PIK 2, Jakarta Utara. Ini menandai pertama kalinya Head In The Clouds diadakan secara internasional selama dua hari.

Penyelenggara mengumumkan bahwa penjualan tiket akan kembali dibuka lusa. "2-Day passes akan kembali tersedia mulai pukul 10.00 WIB pada Rabu, 21 September 2022," tulis akun Instagram resmi HITC Jakarta pada Senin, 19 September 2022.

Sebelumnya, tiket presale HITC Jakarta 2022 sudah mulai dijual pada Kamis, 4 Agustus 2022 pukul 10.00 WIB. "Kami sangat senang akhirnya dapat membawa festival musik Asia satu-satunya di dunia ke kota yang dekat di hati kami seperti Jakarta," kata Sean Miyashiro, pendiri dan CEO 88rising, dalam siaran pers yang diterima Tempo pada Selasa, 2 Agustus 2022.

88rising sempat batal menggelar Head in The Clouds di Jakarta pada Maret 2020 karena pandemi Covid-19. Sebagai gantinya, mereka menggelar sebuah konser online bertajuk Asia Rising Forever. Kala itu, berbagai artis yang tampil di konser online tersebut, yakni Hyukoh, Beabadoobee, KangDaniel, Phum Viphurit, CLC, Keshi, mxmtoon dan Yuna. Beberapa musisi asal Indonesia yang juga dinaungi oleh label 88rising juga tampil dalam konser ini, yaitu Rich Brian, NIKI, dan Stephanie Poetri.

Head In The Clouds Music & Arts Festival memulai debutnya pada 2018 sebagai festival musik Asia-sentris pertama di Amerika Serikat. Pada 2021 Head In The Clouds menjadi festival dua hari, dengan pengembalian terbaru pada Agustus 2022 di Los Angeles California.

