NIKI hingga Jackson Wang Dapat Penghargaan dari 88rising di Moonrise Gala

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi-penulis lagu dan produser Indonesia, NIKI meraih penghargaan dalam acara perdana 88rising bertajuk Moonrise Gala. Acara yang juga diselenggarakan dalam rangka merayakan hari Tahun Baru Imlek ini berlangsung pada Sabtu, 17 Februari 2024 di Milk Studios Los Angeles mulai pukul 6 sore hingga tengah malam waktu setempat.

Selain kepada musisi bernama lengkap Nicole Zefanya, 88rising memberikan penghargaan kepada Jackson Wang, Jocelyn Enriquez, Invisibl Skratch Piklz, dan Destin Daniel Cretton. Para penerima penghargaan akan mendapatkan Medali Moonrise perdana, yang merupakan kreasi khusus dari lini perhiasan Anna Kikue yang berbasis di New York. Medali ini merayakan Tahun Baru dengan menggabungkan tradisi dan inovasi. Medali Moonrise melambangkan merek 88rising, berfungsi sebagai lambang keluarga dan warisan kemakmuran yang nyata.

Tradisi Tahun Baru Imlek ini bertujuan untuk menyatukan kolaborator dan komunitas 88rising dalam malam kebersamaan, musik, dan eksplorasi. Dengan menciptakan platform unik untuk merayakan talenta Asia, keunggulan lintas generasi dan memberikan suara kepada mereka yang membentuk industri ini di masa lalu, masa kini, dan masa depan.

"88rising dimulai dari sebuah visi, sebuah upaya untuk membangun rumah di dunia maya bagi para insan kreatif Asia karena saat itu belum ada apa-apa di luar sana,” kata Sean Miyashiro, Pendiri dan CEO 88rising dalam siaran pers yang diterima Tempo pada Sabtu, 17 Februari 2024. “Kami akan terus memanfaatkan momentum-momentum yang telah kami bangun selama bertahun-tahun termasuk di Moonrise Gala yang perdana diselenggarakan oleh 88rising.”

Kemeriahan Moonrise Gala dari 88rising

Moonrise Gala akan menampilkan pertunjukan spesial yang menarik, serupa dengan pertunjukan yang biasa ditampilkan oleh 88rising. Sejauh ini, 88rising diklaim telah berhasil menetapkan standar baru dalam hiburan live, mulai dari menjadi label pertama dan satu-satunya yang mengisi panggung utama di Coachella, hingga menyelenggarakan Head in the Clouds, festival musik Asia pertama di Amerika Serikat. Berbeda dari format acara penghargaan biasanya, Moonrise Gala mengusung semangat Tahun Baru yang menampilkan pencapaian 88rising sekaligus menyiapkan apa yang akan ditampilkan di masa mendatang.

Acara ini juga akan menampilkan koktail Johnnie Walker Blue Label dan bar mewah dari Johnnie Walker Blended Scotch Whisky. Selain itu, akan tersedia menu yang dikurasi oleh chef dengan hidangan pembuka dari Chubby Group - Niku X, serta instalasi artistik yang dibuat bersama Lexus, terinspirasi oleh Moonrise Gala.

Para tamu akan disambut dengan red carpet dan berkesempatan berkeliling di tempat acara yang penuh dengan visual yang dikembangkan oleh K2 World, sebuah agensi creative dan event production yang karyanya meliputi Book of Hov Exhibition di Brooklyn dan Kering Generation Award di Shanghai. Pada pukul 8 malam, acara hiburan live akan dimulai.

Profil Penerima Penghargaan di Moonrise Gala dari 88rising

1. Jackson Wang

Jackson Wang. Instagram/@jacksonwang852g7.

Seorang penyanyi, performer, creative director, dan pendiri TEAM WANG. Jackson Wang telah mengumpulkan lebih dari 97 juta pengikut di seluruh platform media sosial. Album fisik pertama MAGIC MAN mencapai entri di Billboard 200 dengan peringkat Top 13. Tur dunia solo pertamanya, MAGIC MAN WORLD TOUR, berlangsung selama 14 bulan dan tersebar di Asia, Eropa, Amerika Utara, dan Amerika Selatan.

2. NIKI

Penyanyi asal Indonesia ini telah meninggalkan jejak yang tak terhapuskan di kancah musik pop, meraih pengakuan dunia dengan lebih dari 2,1 miliar streaming dan mencetak sejarah sebagai artis Indonesia pertama yang tampil di panggung Coachella. Dia membawakan album MOONCHILD dan Nicole yang mendapat pujian kritis, dan menjadi headline festival Head in the Clouds 88rising di New York dan Los Angeles.

3. Jocelyn Enriquez

dikenal luas sebagai pionir musik, menjadi orang Filipina-Amerika pertama yang meraih kesuksesan di industri mainstream dengan sejumlah lagu hit yang menduduki puncak tangga lagu termasuk Do You Miss Me dan A Little Bit of Ecstasy, yang mencapai #1 di Tangga Lagu Penjualan Maxi-Singles Dance Billboard. Dia telah membuka jalan bagi banyak orang Amerika keturunan Asia seperti Buffy, Kai, One Vo1ce, dan Pinay, dan terkenal karena penampilan live-nya, di mana dia berbagi panggung bersama artis-artis seperti N'Sync, Salt-N-Pepa, LL Cool J, dan Destiny's Child.

4. Invisibl Skratch Piklz

Berasal dari kancah Mobile awal tahun 1990-an di San Francisco Bay Area, adalah turntablist, pionir DJ, yang berfokus pada seni scratching. Terdiri dari DJ QBert, Mixmaster Mike, D-Styles, dan Shortkut, yang masing-masing merupakan DJ ternama, telah membentuk kembali lanskap DJ secara global.

QBert, seorang DJ juara dunia, dikreditkan dengan teknik awal dan bahkan membalikkan suara menjadi visual dengan film debutnya yang inovatif, Wave Twisters, di Sundance Film Festival. Mixmaster Mike, juara dunia lainnya, mendapatkan ketenaran bersama Beastie Boys dan tetap menjadi DJ yang dicari memadukan genre tur global dengan Metallica dan Cypress Hill.

D-Styles, influencer/komposer musik scratch, menekankan komposisi musik dalam scratching dan merilis album pertama yang semuanya scratching, Phantazmagorea. DJ serba guna dan kontribusi inovatif Shortkut meluas dari lantai dansa global hingga acara konser langsung besar, seperti tur RockTheBells F.O.R.C.E LL Cool J. Bersama-sama, Invisibl Skratch Piklz telah meninggalkan jejak yang tak terhapuskan pada turntablisme, menginspirasi semua DJ dan mendorong batas-batas ekspresi artistik di dunia musik.

5. Destin Daniel Cretton

Pembuat film, penulis, dan produser yang terkenal karena karya penyutradaraannya pada film-film seperti The Glass Castle, I Am Not a Hipster, Short Term 12, Just Mercy, dan Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Dia adalah pembuat film Asia-Amerika kedua yang memimpin produksi Marvel, mengikuti jejak Hulk yang dibintangi Ang Lee.

