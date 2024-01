Ganjar Pranowo Sebut Carina Joe, Rich Brian, NIKI, Voice of Baceprot Saat Debat Capres 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Debat capres pada 7 Januari 2024, calon presiden dengan nomor urut 3, Ganjar Pranowo memaparkan penggunaan teknologi digital sebagai bahan untuk mempromosikan budaya. Teknologi digital yang dimaksud oleh Ganjar adalah viralisme.

Ia mengungkapkan pengaruh viralisme yang sudah dilakukan beberapa artis ataupun ilmuan, seperti Rich Brian, Niki, Voice of Baceprot, dan Carina Joe. Menurutnya, deretan nama terkemuka tersebut dapat membantu memperkenalkan budaya nusantara dan menarik negara lain untuk bekerja sama.

"Kalau kita lihat Niki, Rich Brian, Carina, Carina itu ilmuwan hebat yang menemukan antivirus AstraZeneca, Niki, Rich Brian, Voice of Baceprot yang kemudian mendunia, kita fasilitasi maka dialah yang bisa menjadi keuntungan bagi Indonesia," Ganjar memaparkan dalam debat capres ketiga Pemilu 2024, yang digelar pada 7 Januari 2024 di Istora Senayan, Jakarta Pusat.

Siapakah orang-orang yang disebutkan oleh Ganjar dalam debatnya tersebut? Berikut adalah profil dari keempat nama yang disebutkan oleh Ganjar:

Penyanyi, Nicole Zefanya atau NIKI Foto: Instagram/@nikizefanya

1. Niki

Penyanyi asal Indonesia ini memiliki nama asli Nicole Zefanya. Ia merupakan penyanyi internasional dengan genre R&B atau pop akhir 90-an. Selain itu, ia juga dikaenal sebagai penulis lagu dan produser.

Ia memulai karirnya pada 2016 dengan merilis lagu yang berjudul Polaroid Boy dan satu tahun kemudian ia masuk dalam agensi ternama 88rising. Kemudian ia semakin dikenal setelah merilis laguyang banyak digemari di Indonesia seperti low key dan high school in Jakarta. Bahkan, ia dipercaya untuk mengisi salah soundtrack salah satu film Marvel yaitu Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings dengan lagunya yang berjudul Every Summertime.

Rich Brian tampil di Coachella 2022. Instagram/@brianimanuel.

2. Rich Brian

Rich Brian viral karena single rap nya yang berjudul Dat $tick dengan nama panggung Rich Chigga. Akan tetapi, ia mengubah namanya menjadi Rich Brian karena nama panggung yang sebelumnya menuai banyak kontroversi. Chigga yang berarti Chinese dan Nigga menjadi kontroversial karena banyak anggapan sebutan nigga tidak pantas.

Rich Brian tumbuh besar di Indonesia lebih tepatnya Pulau Bali. Berawal dari membuat video lucu di sosial media pada 2010, ia mulai dikenal oleh pengguna sosial media saat itu. Kemudian, pria Bernama asli Brian Immanuel tersebut banyak mempelajari rap hingga akhirnya ia memulai karirnya sebagai rapper pada 2015. Sama seperti NIKI, Rich Brian saat ini berada dibawah agensi 88rising sejak 2018.

3. Voice of Baceprot

Voice of Baceprot atau yang biasa disingkat dengan nama VOB adalah band asal Indonesia yang dikenal di Internasional. Band metal ini beranggotakan tiga gadis muda berhijab yang tentunya membawakan lagu dengan genre metal. Kekuatan lagu dan keunikan penampilan mereka menarik banyak minat pendengar dalam negeri maupun luar negeri,

Anggota mereka terdiri dari Masrsya sebagai vokalis dan gitaris, Widi sebagai basis, dan Sitti sebagai drummer. Mereka membentuk VOB pada saat mereka mendudukin bangku sekolah SMP di Singajaya, Garut, Jawa Barat, Indonesia. Sampai saat ini, mereka masih memproduksi lagu-lagunya secara mandiri.

Carina Citra Dewi Joe. Facebook

4. Carina Joe

Carina Joe adalah ilmuan Indonesia yang berhasil menemukan vaksin Astrazenneca Covid-19. Berkat penemuannya tersebut, Carina banyak mendapatkan penghargaan seperti People of the Year Award 2021 dalam kategori Terobosan Ilmiah oleh Metro TV, Achmad Bakrie Award 2023, dan juga penghargaan langsung dari akil Ketua MPR RI Syarief Hasan karena telah menjadi bagian dari menjadi bagian dari tim pengembangan vaksin Oxford-AstraZneca.

Carina Joe menaruh minat pada pengembangan teknologi platform baru untuk calon vaksin sehingga ia menekuni bidang tersebut sampai menjadi ahli dalam bidang tersebut dan menghasilkan vaksin untuk manusia.

ADINDA ALYA IZDIHAR | ADINDA JASMINE PRASETYO | MUTIARA ROUDHATUL JANNAH

