40 Kategori Tayangan Dapat Penghargaan di Tencent Video All Star Night 2023

TEMPO.CO, Jakarta - Acara puncak industri hiburan Tencent Video All Star Night 2023 digelar di Venetian Cotai Arena, Macau, Tiongkok pada Minggu, 17 Desember 2023. Ratusan selebritas dan tokoh dari industri hiburan Tiongkok hadir untuk menyaksikan perayaan pencapaian dan inovasi dalam dunia hiburan tersebut.



Sederet Artis Meriahkan Tencent Video All Star Night 2023





Bintang populer yang serialnya tayang di WeTV milik Tencent Video tampak hadir. Di antaranya adalah Dilraba Dilmurat (You Are My Glory, Love Designer), Wang Yibo (The Untamed, Legenda Fei), Zhao Lusi (The Last Immortal, Dating in The Kitchen), Ni Ni (With You, Parallel World), Gong Jun (Begin Again, The Love Equations), dan Jackson Wang (The Next 2023, Jackson's Doki Channel).

Penampilan dari artis ternama, Zhou Shen, Li Peiling, dan Meng Meiqi berhasil memukau penonton. Perpaduan efek visual modern dengan gaya interpretasi dramatis semakin menambah semarak malam penghargaan tersebut.



Penghargaan Tencent Video All Star Night 2023

Tencent Video All Star Night 2023 merupakan perayaan akbar tahunan yang memberikan penghargaan bagi para selebriti Tiongkok. Tahun ini, Tencent Video All Star Night memberikan penghargaan kepada 40 kategori tayangan.

Aktor komedi Shen Teng dinobatkan sebagai Actor of The Year karena karyanya. Shen Teng memenangkan penghargaan besar ini sekaligus berkat terobosan dan transformasinya di bidang film serta interpretasinya yang mendalam terhadap berbagai peran.



Pengumuman Drama Baru yang akan Datang

Tak hanya itu, Tencent juga mengumumkan drama-drama yang akan datang dengan kolaborasi yang spektakuler, medley lagu film klasik, dan inovasi lagu populer yang menghibur. Salah satu drama yang dinantikan seperti Flowers tayang pada 27 Desember 2023. Selain itu, beberapa drama Tiongkok juga sudah dinantikan oleh penggemar setia, di antaranya Celebrating More Years, Traveling with the Phoenix Season 2, Dafeng Watchmen, dan In the Blizzard Time.



Acara Akhir Tahun Tencent Video

Tencent Video All Star Night 2023 digelar bertepatan dengan perayaan ulang tahun Tencent yang ke-12. Selain itu, Tencent Video juga menggelar acara khusus akhir tahun yang menampilkan konten terbaik tahun ini dan memberikan 53 penghargaan kepada para kreator. Ketiga acara besar ini, yaitu Starlight Awards, 2023 Tencent Video Golden Goose Honors, dan 2023 Tencent Video Open Day Starlight Market, memiliki tema yang sama: Go forward with starlight.

Penghargaan ini menjadi bagian dari rangkaian acara khusus Tencent Video di penghujung tahun. Sebagai ungkapan rasa terima kasih kepada kreator-kreator yang berkontribusi, penghargaan ini menjadi perwakilan dari komitmen Tencent Video untuk terus berinovasi dan memberikan hiburan berkualitas tinggi kepada pengguna setianya.

Berikut kategori tayangan yang mendapat penghargaan:

1. New TV Series Face of the Year

2. Potential TV Series Actor of the Year

3. Breakthrough TV Series Actor of the Year

4. TV Series Role of the Year

5. TV Series Grouping of the Year

6. Reputation TV Series Actor of the Year

7. Quality TV Series Actor of the Year

8. Program Star of the Year

9. Shining Star of the Year Program

10. Rising Star of the Program of the Year

11. Program Group of the Year

12. Potential Singer of the Year

13. Group of the Year

14. Singer-Songwriter of the Year

15. Quality of the Year

16. The Most Popular Singer of The Year

17. The Most Influential Singer of The Year

18. The Most Anticipated Work

19. Potential Film Actor of The Year

20. Breakthrough Film Actor of The Year

21. Quality Film Actor of The Year

22. Most Popular Film Actor of The Year

23. Film Actor of The Year

24. The Most Popular Overseas Actor of The Year

25. The Most Popular Overseas Actress of The Year

26. The Most Influential Overseas Artist of The Year

27. The Most Popular Movie Actor of The Year

28. The Fashion Artist of The Year

29. The Leap Artist of The Year

30. The Charming Artist of The Year

31. The New Power Artist of The Year

32. The Outstanding Artist of The Year

33. The Charming Artist of The Year

34. The All-Around Artist of The Year

35. The Most Commercially Valuable Artist of The Year

36. The Most Popular TV Drama Actor of The Year

37. TV drama of The Year Actor

38. The Annual Influential Artists

39. The Annual VIP Stars

40. The Star Awards

