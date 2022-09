Rachel Zegler Adu Akting dengan Gal Gadot di Film Live Action Snow White

TEMPO.CO, Jakarta - Rachel Zegler dan Gal Gadot akan dipasangkan untuk beradu akting di film live action Snow White. Hal ini dilihat saat keduanya terlihat bersama diatas panggung menghadiri acara D23 Expo di Anaheim,California pada Jumat, 9 September 2022.

Film live action Snow White diadaptasi dari film animasi pertama Disney Snow White and the Seven Dwarfs, yang dirilis pada 1937. Teaser pendek film tersebut menampilkan Rachel Zegler sebagai Snow White dan Gal Gadot sebagai ibu tiri yang jahat.

Teaser singkat berdurasi 30 detik ditampilkan secara eksklusif kepada peserta yang hadir dan tidak dirilis secara online. Video dimulai dengan Evil Queen atau ratu jahat mengajukan pertanyaan simbolisnya ke cermin ajaib. "Magic mirror on the wall, who is the fairest one of all?" Snow White muncul dengan kostum khasnya di teaser dan menjatuhkan apel beracun di bagian akhir.

Setelah merilis teasernya, kedua bintang tersebut menjadi sorotan tentang film tersebut. Sementara Zegler menangis setelah melihat trailer pertama untuk film tersebut, Gadot berbagi bagaimana perannya di film Snow White telah berbeda dalam kariernya sejauh ini.

Gal Gadot menyampaikan tentang perasaannya memainkan peran ratu jahat. “Itu sangat berbeda dari apa pun yang pernah saya lakukan sebelumnya. Saya terbiasa memainkan di ujung lain di mana hati seharusnya berada. Dia adalah penjahat paling ikonik pertama di dunia dan melangkah ke sepatunya dan berada di bawah kulitnya sangat menyenangkan," katanya.

Film animasi pertama Disney Snow White and the Seven Dwarfs adalah fitur animasi pertama Disney dan film animasi full-length pertama di dunia. Snow White live action seperti dalam cerita aslinya, cerita berfokus pada Snow White atau Putri Salju (Rachel Zegler), seorang putri muda cantik yang yatim piatu di usia muda dan tinggal bersama ibu tirinya yang kejam, Evil Queen atau Ratu Jahat (Gal Gadot). Ketika cermin ajaib Ratu menyatakan bahwa Putri Salju telah melampaui kecantikannya, dia memulai serangkaian skema untuk membunuh anak itu, memaksa Putri Salju untuk melarikan diri dari kastil mereka dan akhirnya berlindung dengan tujuh kurcaci yang tinggal di hutan.

Bersama Rachel Zegler dan Gal Gadot, film ini juga dibintangi oleh Andrew Burnap, pemenang Tony Award untuk The Inheritance 2019, sebagai kekasih Putri Salju, sementara aktor Pirates of the Caribbean Martin Klebba memerankan Grumpy, salah satu dari tujuh kurcaci. Snow White disutradarai oleh Marc Webb, yang terkenal karena menyutradarai 500 Days of Summer dan film Amazing Spider-Man Andrew Garfield. Naskahnya ditulis oleh Erin Cressida Wilson dan sutradara Lady Bird Greta Gerwig, sementara penulis lagu Dear Evan Hansen dan Greatest Showman Benj Pasek dan Justin Paul menulis lagu baru untuk remake. Webb memproduksi film tersebut, yang didistribusikan oleh Walt Disney Studios Motion Pictures. Selain Snow White, remake live-action Disney lainnya di map termasuk The Little Mermaid tahun 2023 dan film Disney+ Peter Pan & Wendy, serta Hercules dan Lilo & Stitch yang dilaporkan dalam perkembangan.

