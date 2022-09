Daftar Film Disney yang akan Tayang di Bioskop Sepanjang 2023 dan 2024

TEMPO.CO, Jakarta - The Walt Disney Studios mengumumkan daftar film terbaru mereka yang akan tayang di bioskop sepanjang 2023 dan 2024. Pengumuman tersebut disampaikan dalam gelaran D23 Expo 2022 yang berlangsung di Anaheim Convention Center, California pada Sabtu, 10 September 2022 waktu setempat.

Acara tersebut dihadiri ribuan penggemar yang ingin menjadi yang pertama mendengar pengumuman besar, informasi terkini, dan rencana yang akan datang untuk Disney Live Action, Pixar serta Walt Disney Animation Studios. Pergelaran showcase dimulai dengan gaya khas Disney sejati dengan melihat kembali momen-momen spesial dalam sejarah Studio, disusul dengan penampilan Cynthia Erivo yang menakjubkan. Pada kesempatan ini, Cynthia membawakan satu buah lagu Disney klasik When You Wish Upon a Star dari versi terbaru live-action Disney yakni Pinocchio, yang kini dapat disaksikan melalui streaming di platform Disney+ Hotstar.

"Sungguh pembuka yang menakjubkan," ujar Alan Bergman, ketua The Walt Disney Studios. "Tentu saja, When You Wish Upon a Star pertama kali terdengar dalam film animasi Pinocchio pada 1940. Lagu ini seakan menjadi motto untuk bermimpi besar, memimpikan yang terkesan mustahil dan membuat mimpi-mimpi itu menjadi kenyataan. Hal ini merupakan adalah sesuatu yang kami coba lakukan dan terapkan setiap harinya di studio."

Berikut 6 film yang akan tayang di bioskop pada 2023 dan 2024:

1. Haunted Mansion

Sutradara Haunted Mansion, Justin Simien (yang sempat bekerja di Disneyland) bergabung dengan Bailey untuk membahas petualangan hantu tersebut. Terinspirasi oleh atraksi taman hiburan klasik, Haunted Mansion adalah menceritakan seorang wanita dan putranya yang meminta kedatangan berbagai kru yang disebut ahli spiritual untuk membantu membersihkan rumah mereka dari penghuni liar supernatural. Mereka berbagi cuplikan film secara eksklusif dengan kerumunan D23 Expo, kemudian menyambut “ratu film-film menakutkan”, Jamie Lee Curtis, yang hadir secara menakjubkan di atas kereta malapetaka Haunted Mansion. Curtis memerankan Madame Leota dalam film tersebut, yang dirilis tahun depan.

2. Mufasa: The Lion King

Sebuah prekuel untuk The Lion King, akan dirilis pada 2024 mendatang, tetapi sutradara Barry Jenkins siap untuk menunjukkan cuplikan yang belum pernah dilihat sebelumnya dan berbagi sedikit tentang film tersebut, yang saat ini sedang dalam kegiatan produksi. Diceritakan dalam bentuk kilas balik atau flashback—Rafiki, Timon, dan Pumbaa menceritakan kisah Mufasa kepada seekor anak singa muda—Mufasa mengungkapkan kebangkitan salah satu raja terbesar di Pride Lands. Title treatment dan dokumentasi acara tersedia untuk diunduh dan dibagikan.

3. Snow White

Tayangan live-action dari kisah klasik yang dibintangi Rachel Zegler dalam sebagai Snow White dan Gal Gadot sebagai Ibu Tiri Snow White, The Queen. Dua bintang film bergabung dengan Bailey untuk berbicara tentang peran mereka dan untuk berbagi pandangan sekilas tentang karakter ikonik dalam film yang akan tayang pada tahun 2024 ini. Film ini disutradarai oleh Marc Webb, diproduksi oleh Marc Platt dan menampilkan lagu-lagu baru oleh Tony, Grammy dan penulis lagu pemenang Oscar Pasek dan Paul.

4. The Little Mermaid

Sutradara The Little Mermaid, Rob Marshall rehat sejenak dari aktivitas post-production untuk berbagi lebih banyak tentang versi live-action dari kisah legendaris ini. Marshall menyuguhkan alunan lagu Part of Your World untuk para penggemar di Hall D23 dan mengundang ke atas panggung pemeran Ariel, Halle Bailey, yang turut membagikan kegembiraannya tentang peran barunya. Marshall mengakhiri paparannya dengan memperkenalkan trailer teaser baru, yang tersedia di seluruh dunia saat ini. Menampilkan lagu-lagu favorit penggemar ditambah empat lagu baru yang ditulis oleh Alan Menken dan Lin-Manuel Miranda, film fitur ini juga dibintangi oleh Melissa McCarthy sebagai Ursula dan Javier Bardem sebagai Triton. The Little Mermaid akan “berenang” ke layar lebar musim panas mendatang.

5. Inside Out 2

Inside Out 2 sedang dikerjakan oleh Pixar. Sutradara Kelsey Mann, produser Mark Nielsen, dan penulis Meg LeFauve bekerja keras dalam petualangan baru di dalam kepala Riley yang sekarang seorang remaja—yang mungkin atau tidak merasakan semua jenis Emosi baru. Inside Out 2, lanjutan dari film pemenang Oscar dan Golden Globe 2015, dijadwalkan untuk rilis Musim Panas 2024.

6. Elemental

Sebuah film fitur orisinal yang sepenuhnya baru akan dirilis pada 16 Juni 2023. Sohn, yang menyutradarai film tersebut, berbagi inspirasi pribadi di balik film tersebut— sebuah kisah imigran mengejar mimpi di lingkungan yang indah di mana bahasa dan budaya datang bersama-sama. Filmmaker memperkenalkan karakter dalam Elemental, yang berlatar di kota tempat penghuni api, air, darat, dan udara tinggal bersama. Ember adalah wanita muda yang tangguh dan berapi-api, dan Wade adalah pria yang menyenangkan, ceria, dan cenderung santai mengikuti arus.

Disney menggelar D23 Expo 2022 yang mulai dibuka pada Jumat, 9 September 2022. Acara khusus para penggemar Disney terbesar di dunia, D23 Expo diselenggarakan oleh Visa untuk merayakan keindahan dunia dari The Walt Disney Company, termasuk Disney, Marvel, Pixar, dan Star Wars di seluruh film, televisi, taman hiburan, dan lainnya.

Baca juga: Deretan Penerima Disney Legends Award 2022, Termasuk Chadwick Boseman

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.