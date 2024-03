Pemeran Suki Live Action Avatar, Mengenali Profil Maria Zhang

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Live action Avatar: The Last Aribander sudah tayang di Netflix, pada 22 Februari 2024. Serial ini diadaptasi dari kartun yang berjudul sama diproduksi oleh Nickelodeon. Serial televisi ini pertama kali tayang pada 2005, berjalan selama tiga musim sampai 2008 di Nickelodeon. Ini animasi populer yang mengikuti kisah Aang, Avatar muda, seiring usahanya menguasai empat elemen air, api, udara, Bumi, demi mengembalikan keseimbangan dunia yang terancam.

Tak hanya Aang, karakter Suki versi live action juga memikat perhatian publik. Dikutip dari Variety, Suki pemimpin Kyoshi Warriors yang bertemu dengan Aang, Katara, dan Sokka. Ia juga memuja Avatar Kyoshi dan memiliki hubungan romansa singkat dengan Sokka. Karakter Suki ini diperankan oleh Maria Zhang.

Profil Maria Zhang

Baca Juga: 21 Film dan Serial Terbaru Netflix pada Maret 2024

Maria Zhang lahir di Polandia pada 8 Agustus 1999. Ia keturunan Polandia ibunya dan Cina dari ayahnya. Dikutip dari situs web Film Well, satu tahun setelah kelahiran Maria, orang tuanya pindah ke Beijing.

Saat berusia 12 tahun, selama berkunjung ke Polandia, Maria dan saudara perempuannya menemukan iklan untuk audisi grup teater. Penemuan tak terduga ini mendorong minatnya menjajal akting dan mencoba meniti karier.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Dikutip dari Gluwee, Maria pertama kali tampil dalam Alice in Wonderland di pertunjukan teater komunitas Polandia. Sempat pulang pergi Cina Polandia, setelah itu ia kuliah di University of Southern California dan menetap di Amerika Serikat.

Pada 2018, Maria mulai mengikuti akting film pendek berjudul Continuum. Di film tersebut, ia memainkan karakter Dayna Hu. Penampilan ini menjadi langkah pertama Maria Zhang masuk dalam dunia akting. Pada 2020, ia tampil dalam film pendek Dear Mom berperan sebagai Vivian.

Setelah itu, Maria bergabung dengan serial televisi komedi berjudul Work In Progress pada 2019. Ia memainkan peran sebagai Ani Dinh. Serial ini memiliki lima episode.

Pada 2022, Maria Zhang perjalanan aktingnya melejit elalui film All I Ever Wanted. Pada film tersebut, ia berperan sebagai Jennifer yang berhasil membuat banyak orang memperhatikan dia. Saat ini, melejit lagi karena membintangi Avatar: The Last Airbender.

Pilihan Editor: Mengenali Karakter Avatar Live Action, Apa Saja Kemampuannya?