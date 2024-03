Film Live Action Popeye akan Dikembangkan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kartun pelaut populer Popeye dikabarkan sedang dalam tahap pengembangan untuk diadaptasi menjadi live action. Kartun dengan karakter pria pelaut yang kuat ketika makan bayam yang ikonik pertama kali muncul dalam komik pada akhir tahun 1920-an. Ini akan menjadi subjek film live action baru dari kolaborasi Chernin Entertainment dan King Features.

Laporan IGN, dikutip Antara, Chernin Entertainment rumah produksi yang pernah menggarap film Rise of the Planet of the Apes (2011) arahan sutradara Rupert Wyatt, dan pemilik kekayaan intelektual Popeye, King Features.

Belum banyak informasi yang diungkapkan mengenai proyek film live action Popeye. Akan tetapi, film yang dikabarkan memiliki biaya produksi besar ini akan menggaet Michael Caleo sebagai penulis naskah. Michael pernah menjadi penulis dari film Sexy Beast dan menulis satu episode di serial The Sopranos.

Proyek ini juga bakal menjadi live action pertama yang meninjau kembali karakter tersebut sejak komedi musikal Popeye tahun 1980, yang diperankan oleh Robin Williams. Seiring dengan popularitasnya, kisah Popeye dihadirkan di berbagai media dalam beberapa dekade berikutnya mulai dari buku komik, permainan video, hingga kartun.

Live Action Popeye pada 1980

Dikutip dari Variety, sebelumnya, kartun Popeye telah memiliki versi adaptasi live action yang tayang pada 1980. Disutradarai oleh Robert Altman dan dibintangi oleh Shelley Duvall sebagai kekasih sang pelaut, Olive Oyl, film ini disorot setelah dirilis tetapi sejak itu memperoleh pertimbangan ulang kritis.

Film tersebut juga menguntungkan, dirilis oleh Paramount Pictures dengan anggaran 20 juta dolar Amerika, dan meraup keuntungan sekitar 60 juta dolar Amerika dari seluruh dunia.

Pada 2012, Sony mengumumkan proyek film animasi baru Popeye yang digarap oleh kreator animasi Dexter's Laboratory dan Samurai Jack, Genndy Tartakovsky. Namun, Sony membatalkan proyek tersebut setelah Tartakovsky memutuskan hengkang pada 2015.

