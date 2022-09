Li Yifeng Ditangkap karena Kasus Prostitusi, Belasan Merek Global Akhiri Kontrak

Li Yifeng baru-baru ini juga memerankan Mao Zedong dalam drama sejarah 2021 The Pioneer. Drama lainnya termasuk Mr Six (2015) dan drama TV Sparrow.

Panitia penyelenggara Huading Awards di Macau pada Minggu mengatakan telah mencabut gelar aktor tersebut sebagai Best Actor in China's Top 100 TV Dramas dan The National Audience's Favorite Movie Star di Huading Awards ke 22.

Profil Tyroe Muhafidin Pemeran Theo di Serial The Lord of The Rings: The Rings of Power, Ayahnya dari Brebes

Profil Tyroe Muhafidin Pemeran Theo di Serial The Lord of The Rings: The Rings of Power, Ayahnya dari Brebes

Tyroe Muhafidin adalah aktor blasteran Brebes - Australia yang ikut berlakon di The Lord of The Rings: The Rings of Power, serial berbiaya mahal.

Baca Selengkapnya