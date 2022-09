Rating Tinggi, Little Women Klarifikasi Soal Tuduhan Plagiarisme

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea, Little Women memperoleh rating cukup tinggi untuk dua episode pertamanya yang tayang pada akhir pekan lalu. Namun, di balik pencapaian tersebut, Little Women tersandung masalah plagiarisme.

Pada Senin, 5 September 2022, melalui komunitas online, kecurigaan atas plagiarisme muncul ketika poster teaser untuk drama baru tvN Little Women ditemukan sangat mirip dengan poster Shiseido, merek kosmetik Jepang.

Poster teaser untuk Little Women menunjukkan ilustrasi tiga saudara perempuan Oh In Joo (Kim Go Eun), Oh In Kyung (Nam Ji Hyun), dan Oh In Hye (Park Ji Hu) berjalan menuju tempat terang yang tidak diketahui di cakrawala biru. Poster tersebut memicu kontroversi karena memiliki warna dan komposisi utama yang sama dengan poster Shiseido.

Poster teaser drama Korea Little Women yang diduga mirip dengan poster merek kosmetik Jepang, Shiseido. Dok. Soompi.

Sebagai tanggapan, produser Little Women memberikan komentarnya. “Poster ini adalah poster teaser kami dengan konsep tiga saudara kandung dan bayangan mereka berjalan menuju tempat yang terang. Ini adalah pembuatan perusahaan yang bertanggung jawab atas desain [kami] setelah meninjau beberapa karya," katanya. “Di masa depan, kami akan memberikan perhatian yang lebih teliti melalui pra-tinjauan yang mendalam.”

Little Women dibintangi oleh Kim Go Eun, Nam Ji Hyun, dan Park Ji Hu sebagai tiga saudara perempuan yang tumbuh dalam kemiskinan, tetapi terhanyut dalam insiden besar yang melontarkan mereka ke dunia baru uang dan kekuasaan. Mereka terlempar ke dunia baru uang dan kekuasaan yang tidak seperti apa pun yang mereka ketahui sebelumnya dan akhirnya berhadapan dengan keluarga terkaya di negara ini.

“Dari episode pertama yang membuka cerita kami, ketiga bersaudara ini akan menghadapi titik balik baru dalam hidup mereka. Plotnya akan terungkap dengan cara yang menyenangkan yang tidak mungkin diprediksi," kata produser Little Women.

Episode pertama Little Women yang tayang pada Sabtu, 3 September 2022, mencetak rating nasional rata-rata 6,4 persen, menempati posisi pertama dalam slot waktu di semua saluran kabel. Sementara episode kedua, Little Women mencetak peringkat nasional rata-rata 7,7 persen dan tetap menempati posisi pertama dalam slot waktu di semua saluran kabel.

Little Women mulai tayang perdana pada Sabtu, 3 September 2022 di Netflix. Tayang setiap Sabtu dan Minngu, drama dengan total 12 episode ini disutradarai oleh Kim Hee Won dan skenario ditulis oleh Jung Seo Kyung.

