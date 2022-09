3 Karakter Utama Kakak Beradik di Drama Korea Little Women

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea terbaru, Little Women menampilkan tiga perempuan kakak beradik yang menjadi pemeran utama. Ketiganya diperankan oleh Kim Go Eun, Nam Ji Hyun, dan Park Ji Hu.

Little Women berkisah tentang tiga saudara perempuan dengan ikatan dekat yang tumbuh dalam kemiskinan. Ketika mereka tersapu dalam insiden besar, mereka terlempar ke dunia baru uang dan kekuasaan yang tidak seperti apa pun yang mereka ketahui sebelumnya dan akhirnya berhadapan dengan keluarga terkaya di negara ini.

Anak Pertama Melindungi Keluarga dengan Uang

Kim Go Eun akan berperan sebagai kakak perempuan tertua Oh In Joo, yang bertekad untuk melindungi keluarganya dengan uang. Meski hanya seorang akuntan biasa, hidupnya berubah drastis ketika ia terjerat dalam perburuan misterius untuk dana gelap 70 miliar won.

"Oh In Joo adalah karakter yang hidup saat benar-benar memanfaatkan kenyataan. Dia benar-benar mencintai adik perempuannya dan merupakan seseorang yang tidak bisa mengambil keluarga dari hidupnya. Dia juga karakter yang jujur mengekspresikan emosinya, apa adanya," kata Kim Go Eun.

Kim Go Eun dalam drama Korea Little Women. Foto: Instagram tvN.

Anak Kedua yang Tidak Mau Tunduk pada Uang

Nam Ji Hyun akan berperan sebagai saudara perempuan tengah Oh In Kyung, seorang reporter berita yang tidak mau tunduk begitu saja pada uang dan bertujuan untuk selalu melakukan apa yang benar. Ia berbeda dari Oh In Joo, tidak ingin menjual jiwanya demi uang. Sebagai reporter, Oh In Kyung memiliki rasa tanggung jawab yang kuat dan terjun ke dalam bahaya dengan menyerang seorang maestro politik untuk memecahkan misteri masa lalu.

"Meskipun dia tumbuh miskin, In Kyung tidak menyerah pada uang. Dia orang yang jujur dan lugas, jadi saya meminta kalian untuk menontonnya," kata Nam Ji Hyun.

Nam Ji Hyun dalam drama Korea Little Women. Foto: Instagram tvN.

Anak Ketiga yang Mendapatkan Kasih Sayang Penuh

Park Ji Hu akan berperan sebagai adik perempuan termuda Oh In Hye, yang diliputi oleh cinta kakak perempuannya yang bekerja keras demi dirinya. Meskipun berasal dari keluarga yang kurang beruntung, siswa berbakat itu masuk ke sekolah menengah seni bergengsi hanya dengan bakat dan bertekad untuk melarikan diri dari saudara perempuannya untuk mengurangi beban mereka.

“Dia (saudara) yang termuda yang menerima banyak cinta dari In Joo dan In Kyung. Meskipun dia sangat bersyukur atas cinta itu, dia juga merasa kewalahan karenanya. Dia sangat pandai dalam seni dan meskipun dia berada di lingkungan yang sulit, dia bekerja sangat keras untuk naik ke puncak," kata Park Ji Hu.

Park Ji Hu dalam drama Korea Little Women. Foto: Instagram tvN.

“Dari episode pertama yang membuka cerita kami, ketiga bersaudara ini akan menghadapi titik balik baru dalam hidup mereka. Plotnya akan terungkap dengan cara yang menyenangkan yang tidak mungkin diprediksi," kata produser Little Women.

Little Women mulai tayang perdana pada Sabtu, 3 September 2022 di Netflix. Drama dengan total 12 episode ini disutradarai oleh Kim Hee Won dan skenario ditulis oleh Jung Seo Kyung.

SOOMPI

