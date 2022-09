Barack Obama Bakal Menjadi Figur EGOT, Apa Beda Emmy Awards, Grammy, Oscar, dan Tony?

TEMPO.CO, Jakarta -Baru-baru ini, mantan Presiden Amerika Serikat ke-44 Barack Obama menerima penghargaan Narator Terbaik dalam ajang Emmy Awards 2022 yang berlangsung pada Sabtu, 3 September 2022 waktu setempat.

Penghargaan tersebut diraih Obama setelah menarasikan dokumenter berjudul Our Great National Parks yang tayang di aplikasi streaming Netflix. Dokumenter ini menyoroti berbagai taman nasional paling spektakuler di dunia.

Selain menerima penghargaan Emmy Awards, Obama juga pernah menjuarai Grammy Awards dengan nominasi Best Spoken World Album. Penghargaan ini diraih Obama pada tahun 1995 untuk bukunya berjudul Dreams for My Father dan pada tahun 2006 untuk buku berjudul The Audacity of Hope.

Apa itu EGOT?

Beberapa capaian Obama di atas mengantarkannya pada setengah perjalanan menjadi penyandang gelar EGOT. Dikutip dari situs web Show Me One Thing, EGOT merupakan singkatan untuk empat penghargaan paling bergengsi di dunia, yaitu Emmy, Grammy, Oscar, dan Tony Awards.

Orang pertama yang meraih gelar EGOT adalah Richard Rodgers, komposer asal Amerika yang terkenal berkat karya musiknya dalam film The King and I dan The Sound of Music. Rodgers meraih keempat penghargaan tersebut pada tahun 1962.

Beberapa nama lain yang cukup populer dan mendapat gelar EGOT adalah John Legend dan Jennifer Hudson. Legend dikenal publik berkat lagu fenomenalnya berjudul All of Me, sedangkan Hudson meraih popularitas berkat penampilannya sebagai finalis dalam ajang American Idol 2004.

Apa Beda Emmy, Grammy, Oscars, dan Tony?

Oscar - Film

Penghargaan Oscar atau yang dikenal juga dengan nama Academy Award dianugerahkan kepada insan-insan berprestasi dalam dunia perfilman. Penghargaan ini diberikan pertama kali pada tahun 1929 oleh the Academy of Motion Pictures, Arts, and Sciences.

Sejumlah patung Piala Oscar dipersiapkan untuk memeriahkan ajang Academy Awards ke-88 di Hollywood, California 26 Februari 2016. Gambar patung Oscar 2016 merujuk langsung kepada model patung aslinya keluaran 1929. REUTERS

Dihimpun dari ragam sumber, Walter Elias Disney atau Walt Disney merupakan orang dengan penghargaan Oscar terbanyak sejumlah 22 penghargaan. Di urutan kedua, terdapat Alan Irwin Meken, komposer asal Amerika, dengan 8 penghargaan Oscar.

Grammy - Musik

Grammy Awards merupakan penghargaan bagi individu luar biasa dalam industri musik. Penghargaan ini diberikan pertama kali pada tahun 1959 dan sebelumnya bernama Gramophone Award merujuk pada trofi berbentuk gramofon.

Nama Stevie Wonder, penyanyi sekaligus penulis lagu asal Amerika, diketahui menjadi penerima Grammy terbanyak sejumlah 25 penghargaan dan disusul oleh Jay Z serta Kanye West dengan 21 trofi.

Emmy - Televisi

Emmy Awards diberikan kepada baik individu, program televisi, maupun sutradara yang terlibat dalam proses produksi sebuah acara televisi. Biasanya penghargaan ini diberikan untuk acara televisi siang hari atau daytime dan acara di waktu populer atau primetime. Sejauh ini, serial televisi Game of Thrones diketahui menjadi acara dengan jumlah penghargaan Emmy terbanyak mencapai 59 trofi.

Tony - Teater

Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk pengakuan dan penghargaan pada individu dalam dunia teater. Diberikan pertama kali pada tahun 1947, nama penghargaan ini diambil dari nama aktris, produser, sutradara, sekaligus sekretaris American Theater Wing bernama Antoinette “Tony” Perry.

Oleh karena itu, mantan Presiden AS Barack Obama telah mengantongi Emmy Awards dan Grammy Awards sejauh ini, maka bukan tidak mungkin apabila Obama akan meraih penghargaan Oscar dan Tony pada masa mendatang.

ACHMAD HANIF IMADUDDIN

Baca juga : Barack Obama Raih Raih Emmy Awards 2022: Narator Terbaik dalam Dokumenter Netflix