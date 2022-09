Barack Obama Raih Emmy Awards 2022: Narator Terbaik dalam Dokumenter Netflix

TEMPO.CO, Jakarta -Presiden Amerika Serikat ke-44 Barack Obama membawa pulang Piala Emmy Awards 2022 untuk nominasi Narator Terbaik dalam dokumenter Our Great National Parks yang tayang pada aplikasi streaming Netflix.

Dokumenter tersebut diproduksi oleh Higher Ground, perusahaan produksi film yang milik Barack Obama dan Michelle Obama, yang menyoroti taman-taman nasional paling spektakuler di dunia.

Emmy Awards 2022

Sementara itu, merujuk laman Vanity Fair, Penghargaan Emmy Awards 2022 akan ditayangkan sebanyak tiga kali. Upacara penghargaan pertama telah berlangsung pada hari Sabtu, 3 September waktu setempat. Kemudian, tayangan akan diedit dan disiarkan melalui aplikasi streaming Hulu pada 10 September.

Film dokumenter Crip Camp yang diproduseri oleh Barack Obama. Dok. Netflix

Terakhir, malam puncak Penghargaan Emmy 2022 akan berlangsung pada 12 September 2022 dan dipandu oleh Kenny Thompson.

Tak Hanya Emmy, Obama Juga Pernah Gondol Grammy Awards

Dikutip dari laman Deadline, penghargaan Narator Terbaik diperoleh Obama setelah mengalahkan Kareem Abdul-Jabbar dalam Black Patriots: Heroes of the Civil War, David Attenborough dalam dokumenter The Mating Game, W. Kamau Bell dalam We Need to Talk About Cosby, dan Lupita Nyong'o dalam Serengeti II.

Sebelumnya, Obama juga diketahui pernah dinominasikan dalam kategori Berita dan Dokumenter pada tahun 2016 berkat program televisi berjudul David Attenborough Meets President Obama.

Selain itu, Obama juga pernah menjuarai Grammy pada tahun 1995 dan 2006. Merujuk laman resmi Grammy, pada kedua tahun tersebut, Obama meraih penghargaan Best Spoken World Album untuk dua bukunya berjudul Dreams for My Father dan The Audacity of Hope.

Capaian Barack Obama dalam dunia hiburan ini mengantarkannya pada setengah perjalanan untuk menyandang gelar EGOT (Emmy, Grammy, Oscars, dan Tony), yaitu gelar tidak resmi paling fenomenal yang dapat diterima oleh figur publik ketika telah memenangkan empat penghargaan bergengsi tersebut.

ACHMAD HANIF IMADUDDIN

