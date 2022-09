Dari POTUS hingga Emmy Awards, Ini Sederet Prestasi Barack Obama

TEMPO.CO, Washington -Mantan Presiden Amerika Serikat ke-44 Barack Obama dikabarkan meraih salah satu Piala Emmy Awards 2022 pada hari Sabtu, 3 September 2022 waktu setempat.

Dalam ajang tersebut, Obama menggondol penghargaan untuk nominasi Narator Terbaik melalui dokumenter berjudul Our Great National Parks.

Penghargaan ini diperoleh Obama setelah menyingkirkan beberapa nama besar di industri perfilman, seperti David Attenborough, penyiar kenamaan asal Inggris dan Lupita Nyong’o, aktris penerima penghargaan Academy Awards.

Selain berhasil menjadi Presiden AS atau the President of the United States alias POTUS selama dua periode mulai tahun 2008 hingga 2016, ternyata Barack Obama juga sering memenangi beberapa ajang penghargaan bergengsi.

Deretan Prestasi Barack Obama

Presiden AS Kedua Penerima Emmy Awards

Sebelum Obama, Presiden AS ke-34 Dwight D. Eisenhower juga pernah menjuarai Emmy Awards tahun 1956. Dikutip dari laman Deadline, saat pemberian penghargaan tersebut, Eisenhower masih menjabat sebagai presiden dan menjadi Presiden AS pertama yang menjuarai penghargaan kompetitif dalam dunia pertelevisian.

Dua Kali Gondol Grammy Awards

Mengutip laman resmi Grammy, Obama juga pernah membawa pulang Piala Grammy pada tahun 1995 dan 2006. Pada kedua tahun tersebut, Obama meraih penghargaan Best Spoken World Album untuk dua bukunya berjudul Dreams for My Father dan The Audacity of Hope.

Penerima Penghargaan Nobel Perdamaian

Dalam situs web resmi Nobel Prize, nama Barack Obama juga terpampang sebagai penerima Penghargaan Nobel untuk Bidang Perdamaian. Dalam laman resminya, Komite Nobel Norwegia memberikan penghargaan ini pada Obama atas upayanya untuk memperkuat diplomasi internasional dan menyuarakan visi dunia tanpa senjata nuklir

Dua Kali Terima Gelar Person of the Year

Penghargaan ini diberikan oleh Majalah Time sejak tahun 1927 kepada individu, kelompok, atau entitas tertentu yang telah memengaruhi dunia dalam periode waktu tertentu.

Sebagai Presiden AS, Obama diketahui meraih penghargaan ini sebanyak dua kali, yaitu pada tahun 2008 dan 2012

Sementara itu, dalam dunia hiburan, publik menciptakan istilah EGOT, yaitu singkatan untuk empat penghargaan showbiz paling bergengsi, seperti Emmy, Grammy, Oscars, dan Tony. Istilah EGOT ini disematkan pada individu yang telah menjuarai keempat penghargaan tersebut, seperti penyanyi John Legend.

Dengan begitu, melalui capaian Barack Obama dalam menjuarai Emmy Awards dan Grammy Awards, Barack Obama telah mencapai setengah jalan untuk menyandang gelar EGOT.

ACHMAD HANIF IMADUDDIN

