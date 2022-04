Grammy Awards 2022 Usai, Ini 6 Peraih Grammy Awards Terbanyak Sepanjang Sejarah

Beyonce berpose dengan penghargaan Best Urban Contemporary Album untuk "Lemonade" dan Best Music Video untuk "Formation" dalam Grammy Awards ke-59 di Los Angeles, California, 12 Februari 2017. Ia meraih dua penghargaan dari sembilan nominasi. REUTERS/Mike Blake

TEMPO.CO, Jakarta - Grammy Awards telah usai dilaksanakan tahun ini. Walaupun seharusnya diselenggarakan pada Januari lalu namun tertunda karena virus Omicron, akhirnya di bulan April ini dapat terlaksana Grammy Awrads ke-64 di MGM Grand Garden Arena, Las Vegas, Amerika Serikat.

Tahun ini Olivia Rodrigo menyabet tiga piala Grammy Awards 2022 sekaligus di umurnya yang 19 tahun, yaitu untuk kategori Best Pop Vocal Album, Best Pop Solo Performance dan Best New Artist.

Musisi dengan Raihan Grammy Awards Terbanyak

Namun siapa musisi yang memenangkan Grammy Awards terbanyak?

1. George Solti dengan 31 kemenangan

Mendiang konduktor George Solti memegang penghargaan Grammy terbanyak dengan 31 atas namanya, sebelum menghembuskan napas terakhirnya pada 1997. Dia mengantongi Opera Recording untuk Verdi's Aida pada tahun 1963. Dia juga pernah menjadi konduktor untuk Chicago Symphony Orchestra hingga 1991.

Dilansir dari Antara, Solti pernah menjadi direktur musik di Royal Opera, Covent Garden, kepala konduktor Orchestre de Paris, direktur Salzburg Easter Festival dan kepala sekolah London Philharmonic, menurut New York Times.

Dia memenangi Grammy terakhirnya pada 1997 untuk kategori Best Opera melalui "Wagner: Die Meistersinger Von Nurnberg".

2. Beyonce dengan 28 kemenangan

Beyonce pertama kali meraih kemenanganya di Grammy ketika dia berada di Destiny's Child. Saat itu ia memenangkan dua penghargaan untuk lagu nomor satu mereka, Say My Name pada 2001.

Dia juga memiliki lima kemenangan dengan suaminya Jay-Z untuk single hit mereka Crazy In Love dan Drunk In Love, ditambah album bersama mereka Everything Is Love.

Dilansir dari thesun.co.uk, dia menduduki puncak papan pemimpin pemenang Grammy terbesar dengan 28 penghargaan setelah meraup tiga patung emas gramofon lagi pada upacara 2021, menggeser Alison Krauss dari tahta perempuan dengan kemenangan Grammy terbanyak. Namun uniknya, Beyonce belum pernah memenangkan Album of the Year sekalipun.

3. Quincy Jones dengan 28 kemenangan

Beyonce berbagi gelar pemenang Grammy terbanyaknya dengan legenda musik Quincy Jones. Produser dan penulis lagu pertama kali menang di Grammy untuk Best Instrumental Arrangement pada tahun 1964.

Quincy juga menang besar setelah dia memproduseri album Thriller bersejarah Michael Jackson yang menang besar di penghargaan 1984. Dia memenangi kategori Album of the Year untuk Back On The Block miliknya pada 1991.

4. Alison Krauss dengan 27 kemenangan

Alison Krauss memulai karirnya dengan memenangkan kontes musik lokal pada usia sepuluh tahun. Kemudian bergabung dengan label indie pada usia 14 tahun dan merilis album solo pertamanya "Too Late to Cry" pada tahun 1987.

Sepanjang karirnya Alison telah memenangkan Grammy untuk karya solonya dan juga saat berada di grup Union Station.

Dia memenangkan Grammy pertamanya pada tahun 1990 untuk kategori Best Bluegrass Recording melalui lagu I've Got That Old Feeling. Hingga kini tercatat ia telah memenangkan 27 Grammy Awards dari 42 nominasi.

5. Stevie Wonder dengan 25 kemenangan

Sepanjang karirnya Stevie Wonder telah memenangkan tiga piala untuk Album of the Year dari Grammy award yang bergengsi. Dia berbagi kemenangan ini dengan Frank Sinatra dan Paul Simon.

Adapun penghargaan itu ia terima untuk tiga album, yaitu Innervisions pada tahun 1973, Final Pertama Fulfillingness pada tahun 1974 dan Songs In The Key Of Life pada tahun 1976

6. John Williams dengan 25 kemenangan

John ialah seorang komposer asal Amerika Serikat. Ia dikenal sebagai komposer yang telah mengomposeri berbagai macam film Hollywood terkenal, diantaranya Star Wars, Superman, Home Alone, tiga film pertama Harry Potter, dan semua film karya Steven Spielberg. Selain itu ia juga menjadi komposer untuk lagu tema Olimpiade 1984 bahkan menciptakan lagu untuk pelantikan Barack Obama.

Selain di Grammy Awards, ia pun mendapat kemenangan besar di Oscar. Meskipun dia hanya membawa pulang lima Academy Awards, dia memenangi lima kali lebih banyak di Grammy dan meraih komposisi instrumen terbaik pada tahun 2020 dengan Star Wars: Galaxy's Edge Symphonic Suite.

ANNISA FIRDAUSI

