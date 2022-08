Miracle In Cell No. 7 Mulai Tayang 8 September 2022, Andmesh Terpilih Jadi Penyanyi Soundtracknya

TEMPO.CO, Jakarta - Film remake dari Korea Selatan, Miracle In Cell No. 7 dipastikan mulai tayang di bioskop Indonesia mulai 8 September 2022. Bersamaan rencana penayangan film yang meraih box office di negeri gingseng itu, Falcon Pictures, produser versi remake Miracle In Cell No. 7 merilis soundtracknya di kantor mereka, Rabu sore, 24 Agustus 2022.

Lagu Andaikan Kau Datang karya grup legendaris, Koes Plus dipilih menjadi soundtrack film ini dan dinyanyikan oleh penyanyi, Andmesh Kamaleng. Begitu mendapatkan tawaran untuk membawakan sountrack film itu, Andmesh mengaku sangat senang. "Andmesh langsung terima tawaran ini karena Andmesh sudah menonton versi aslinya, dan filmnya bagus sekali," katanya.

Andmesh mengatakan, ia tak menemui kesulitan saat proses rekaman lantaran ia nyanyikan benar-benar dari dalam hati." Prosesnya rekamannya sih lumayan cepat ya, cuma kita benar-benar taruh perasaan, taruh hati dan kita bikin benar-benar menyayat. Sebelum nyanyi saya sudah dikasih tahu scenenya bagaimana nanti nyanyi lagunya part apa, di situ saya bayangin sambil nyanyiin pakai perasaan, dan benar-benar menyesuaikan scene yang sudah di brief sebelumnya," ungkapnya.

Falcon Pictures merilis soundtrack film Miracle in Cell No.7 yang dinyanyikan Andmesh. Foto: Falcon Pictures.

Andmesh juga mengaku sangat menikmati setiap proses dalam mengerjakan proses soundtrack ini. "Sejujurnya tidak ada beban, segala sesuatu yang dilakukan tanpa beban dan pakai hati, Andmesh yakin akan sampai ke hati," ujarnya.

Untuk itu, Andmesh berharap, lagu yang ia bawakan bisa memberikan memberikan sesuatu pada scene di film Miracle In Cell.No. 7. "Harapannya sih, terkhususnya scene yang nanti tayangnya bareng dengan lagu ini, bisa nyampe, bisa dapet dan bisa menjadi sebuah warna di scene yang bakal tampil barengan lagu ini. Semoga lagu ini bisa dikenal dengan versi Andmesh juga, dan masyarakat bisa menerima dengan rasa baru lagu ini," ujarnya.

Selain menghadirkan Andmesh sebagai penyanyi soundtrack, film Miracle In Cell No. 7 juga menghadirkan aktor dan aktris ternama seperti, Vino G Bastian, Grace, Indro Warkop, Tora Sudiro, Indra Jegel, Rigen, Denny Sumargo, Teuku Rifnu Wikana, dan Marsha Timothy. Merekalah yang membintangi film ini dengan dibesut sutradara, Hanung Bramantyo.

Baca juga: Baru Dirilis, Trailer Miracle In Cell No. 7 Masuk Jajaran Google Trends

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.