Sejumlah Film dan Serial Berbagai Negara Tayang di Lionsgate Play

TEMPO.CO, Jakarta - Lionsgate Play menayangkan beragam pilihan film dan serial untuk keluarga di rumah sepanjang bulan liburan sekolah. Tayangan eksklusif dari berbagai negara termasuk Cina, India, hingga Hollywood siap dinikmati bulan ini.

Film blockbuster Once Upon a Time in Hong Kong, film drama olahraga Jungle Cry, dan film aksi dari Bruce Willis yang berjudul Corrective Measures adalah rilisan eksklusif untuk bulan ini. Sedangkan, serial original ketiga dari Lionsgate Play yang berjudul Feels Like Home tayang mulai Jumat, 10 Juni 2022.

Once Upon a Time in Hong Kong mempertemukan dua aktor senior Tony Leung dan Louis Koo, juga salah satu sutradara terlaris daratan China, Wong Jing. Film yang merupakan sekuel tematik dari film I Corrupt All Cops ini memulai debut dengan menjadi film keempat terlaris di Box Office dan berhasil bertahan lebih dari satu bulan di bioskop. Film ini dapat disaksikan mulai 24 Juni 2022.

Film drama olahraga dari India, Jungle Cry dapat menjadi tontonan yang penuh inspirasi. Sebuah film yang bercerita tentang anak-anak India kurang mampu yang memenangi Piala Dunia Rugby di bawah umur 14 tahun ini merupakan film eksklusif yang dihadirkan oleh Lionsgate Play. Dalam waktu singkat, keteguhan dan perjuangan anak-anak kampung ini memenangkan gelar bergengsi tersebut dan menghadirkan sebuah tontonan yang positif. Film ini sudah tayang sejak 3 Juni 2022.

Corrective Measures merupakan salah satu film terakhir Bruce Willis, sebelum berhenti dari perfilman. Thriller aksi sains fiksi ini merupakan adaptasi dari novel grafis berjudul sama. Di sini ia bertemu dengan Michael Rooker, yang menjadi pengawas penjara korup.

Kisah para pekerja di sebuah klub strip di kota fiksi Chucalissa, Mississippi menjadi landasan bagi serial berjudul P-Valley. Serial yang sudah berjalan dua musim ini telah mendapatkan rating 100 persen dari Rotten Tomatoes, menunjukkan bahwa serial ini berkualitas dan disukai oleh para kritikus. Di situsnya ditulis, bahwa serial ini adalah, "Sebuah karya neon noir yang menakjubkan dan liris, P-Valley mengeksplorasi kehidupan penari telanjang yang tak terlihat di Mississippi melalui karakter Katori Hall, merayakan keindahan dunia strip tanpa menutupi tantangan yang harus dihadapi." Serial P-Valley musim kedua akan tayang mulai 24 Juni 2022.

Feels Like Home, serial original ketiga dari Lionsgate Play, adalah sebuah komedi yang bercerita tentang empat anak muda yang doyan berpesta dijamin memberikan keseruan yang nyata, dan kelucuan yang kadang konyol. Dibintangi oleh Preet Kammani, Vishnu Kaushal, Mihir Ahuja, Anshuman Malhotra, Himika Bose dan Inayat Sood, Feels Like Home merupakan serial original yang dibuat dengan bahasa universal yang bisa diakses semua orang. Total 6 episode sudah dapat dinikmati mulai 10 Juni 2022.

Bukan hanya itu, bagi pencinta blockbuster action dari Hollywood, di bulan Juni ini Lionsgate Play menghadirkan film-film dari bintang besar seperti Ryan Reynolds (The Hitman’s Bodyguard), Dwayne Johnson (Empire State), Gerard Butler (Hunter Killer), Chris Hemsworth (12 Strong), Mark Wahlberg (Deepwater Horizon), Liam Neeson (The Commuter dan A Walk Among Tombstone). Selain itu ada juga thriller politik yang dibintangi Jessica Chastain yaitu Miss Sloane dan thriller aksi bertabur bintang Anna yang dibintangi Cillian Murphy dan Helen Mirren.

Baca juga: Power Book IV: Force dan Film Blockbuster Hollywood Tayang di Lionsgate Play

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.