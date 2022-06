Kenalkan Budaya Indonesia, Anggun C. Sasmi Nyinden di Paris

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi, Anggun C. Sasmi kembali mengenalkan budaya Indonesia melalui suaranya. Kali ini, Anggun mencoba hal baru dalam hidupnya, yaitu menyinden di Paris, Prancis.

"Seumur hidup baru pertama kali nyinden, terus nyinden nya di Paris," demikian keterangan yang tertulis dalam video yang diunggah Anggun di Instagram pada Senin, 6 Juni 2022.

Perempuan kelahiran Jakarta 48 tahun lalu ini membagikan momen singkat saat melakukan latihan menyinden untuk tampil di acara pembukaan Java in Paris yang akan digelar pada Rabu, 8 Juni 2022. "Pertama kali nyinden. Latihan di KBRI @indonesiainparis," tulis Anggun.

Dalam video yang dibagikan, Anggun berlatih menyinden sambil menari secara perlahan mengikuti alunan musik di sebuah ruangan. Tidak sendiri, Anggun bernyanyi di tengah-tengah para penari lainnya dan penabuh gamelan.

Sejumlah selebritas memberikan pujian dan dukungan kepada Anggun di kolom komentar. "Emaaang gak ada 2," tulis Rossa. "Aaaaaah kereeeeen tenaaaaan ikiiii soooo proud of youuu," tulis Indra Bekti. "Luar biasaaaaa ibukuuu," tulis Robby Purba. "Keereeeeeen," tulis Iwa K. "Gunnnnnn kerennnn euyyyy," tulis Armand Maulana.

Penampilan Anggun C Sasmi menghibur penggemarnya dalam konser amal bertajuk Satukan Nada Wujudkan Mimpi Anak Indonesia di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, 05 Juli 2019. Dalam pertunjukan tersebut Anggun membawakan 20 lagu diantaranya No Promises, Snow on the Sahara, The Good is Back, Yang Kutunggu, Bayang Bayang Ilusi serta Mimpi. TEMPO/Nurdiansah

Sebelumnya, Anggun telah mempromosikan acara Java in Paris yang merupakan kolaborasi antara Kedutaan Besar RI di Paris, Pemerintah Kota Solo (Pemkot Solo) dan Shopee Indonesia. Acara tersebut melibatkan puluhan UMKM asal Solo untuk tampil selama lebih dari satu bulan di Le BHV Marais, salah satu pusat perbelanjaan terbesar di kota Paris.

"Tanggal 8 Juni ini jam 7 malam di depan Hotel de Ville, peluncuran 'Java in Paris' pameran budaya Indonesia di #BHVMarais akan ada pertunjukan musik dan tari. Sayapun akan menyinden dan bernyanyi," tulis Anggun.

Selain Anggun, seniman asal Indonesia yang akan tampil di acara pembukaan Java in Paris adalah penari Eko Pece. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming mengatakan kalau mereka berdua akan mengenalkan budaya-budaya Indonesia nantinya.

"Opening pameran ini akan dimeriahkan oleh pertunjukan seni dari penari dan koreografer yang telah Go International, Eko Pece, ditambah dengan kehadiran penyanyi Anggun C. Sasmi yang juga akan siap mengenalkan budaya-budaya Indonesia yang adiluhung," tulis Gibran di Instagram pada Minggu, 29 Mei 2022.

Anggun C. Sasmi pindah ke Prancis pada 1994 saat berusia 20 tahun untuk mewujudkan mimpinya menjadi penyanyi bertaraf internasional. Walaupun bukan lagi Warga Negara Indonesia, namun Anggun selalu bangga menjadi bagian dari Indonesia. Anggun juga masih kerap mengisi sejumlah acara di Indonesia salah satunya upacara pembukaan Pekan Paralimpiade Nasional XVI atau Peparnas Papua 2021.

Baca juga: Anggun C. Sasmi Unggah Foto Kirana Cipta Montana, Disebut Duplikat Wajahnya

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.