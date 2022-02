Anggun C. Sasmi Unggah Foto Kirana Cipta Montana, Disebut Duplikat Wajahnya

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi, Anggun C. Sasmi yang sudah lama berkarier di Prancis, mengunggah foto putrinya, Kirana Cipta Montana, tampak depan bersama suaminya, Christian Kmretschmar, di akun Instagramnya, kemarin. Meski ini bukan debut pertama wajah Kirana di halaman media sosial ibunya, tapi Anggun diketahui amat jarang mengunggahnya untuk melindungi sang putri.

"#ACK #AnggunCristianKirana #AkuCintaKamu," tulisnya pada keterangan dua foto yang dia unggah memperlihatkan kebersamaan mereka sekeluarga.

Pada foto itu, tampak Kirana sangat mewarisi wajah ayu khas Indonesia dari ibunya. Wajahnya benar-benar duplikat ibunya ditambah rambut yang panjang lurus. Banyak netizen yang mengatakan gadis blasteran Prancis - Indonesia ini sangat mirip dengan Anggun.

"Kirana foto copy dari Anggun," tulis @singo***. "Kirana is so mini you," tulis @debby****. "Kirana is Anggun Jr," tulis @elly***. "Cantik sekali Kirana mirip mamanya yah," tulis @lidia***. Ada juga yang berkomentar wajah Kirana yang mirip dengannya ini bakal menjadi calon duta produk sebuah sampo yang kini melekat pada ibunya. "Kirana next BA Pa*t*ne. Setuju gak," tulis @yadie***.

Selama ini, demi melindungi privasi putrinya, Anggun C. Sasmi ogah memperlihatkan wajah anak semata wayangnya. Ia selalu memberikan stiker di wajah Kirana atau mengambil foto anaknya dari angle lain. Tapi, seiring pertumbuhan usia Kirana yang makin dewasa, Anggun tak takut lagi untuk memperlihatkan putrinya. Beberapa kali ia mengunggah wajah Kirana di akun Instagramnya, seperti saat menghias pohon natal dan saat mengisi suara film Disney Raya and the Last Dragon versi Bahasa Prancis.

