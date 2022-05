Suzy Tampil Elegan dan Misterius di Poster Drama Korea Anna

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea yang dibintangi Suzy, Anna akan segera tayang akhir bulan ini. Menjelang penayangan, poster terbaru yang menampilkan wajah Suzy telah dirilis pada Selasa, 31 Mei 2022.

Suzy berperan sebagai Yoo Mi, seorang perempuan yang melakukan kebohongan kecil dan akhirnya menjalani kehidupan orang lain. Dalam poster, Yoo Mi terlihat elegan dan menunjukkan ekspresi misterius. Bayangan di belakang semakin memperjelas penggambaran tiga dimensi dari karakter yang diperankan Suzy.

“Nama yang saya inginkan, kehidupan yang ingin saya curi,” demikian keterangan yang ditulis pada poster. Kalimat tersebut mengacu pada kisah unik seorang perempuan, Yoo Mi yang menjalani kehidupan penuh kebohongan dalam drama Anna.

"Meskipun ada saat-saat sulit saat mengikuti berbagai emosi Yoo Mi, itu adalah keberuntungan besar bagi saya sebagai seorang aktris untuk bertemu dengan karakter dan proyek seperti ini," kata Suzy, dikutip dari Soompi.

Drama Anna menghabiskan waktu enam bulan syuting dan telah selesai pada 23 Maret 2022 lalu. Untuk merayakan selesainya syuting, tim produksi merilis foto Suzy sebagai Yoo Mi. Pada foto pertama, Yoo Mi terlihat lesu melihat ke luar jendela bus seolah-olah lelah dengan hidup. Namun, foto lain memperlihatkannya terlihat sangat berbeda dengan tampil percaya diri dan menarik perhatian dalam pakaian mewah.

Aktris Bae Suzy atau Suzy. Instagram/@skuukzky

“Saya mencoba yang terbaik di setiap momen, dan setiap momen adalah tantangan. Saya benar-benar syuting sambil menikmati diri saya sendiri, jadi saya yakin ini akan menjadi proyek yang sangat berarti bagi diri saya sendiri. Saya berterima kasih kepada semua staf, dan tolong tunjukkan banyak minat dan cinta untuk," kata Suzy.

Anna merupakan karya yang ditulis dan dipimpin oleh sutradara Lee Joo Young (A Single Rider). Anggota tim produksi veteran termasuk sutradara kamera Lee Eui Tae dan sutradara penyuntingan Kim Jung Hoon, yang memenangkan penghargaan di Blue Dragon Film Awards ke-42 untuk The Book of Fish, dan sutradara musik Mowg (Masquerade, Miss Granny, dan Deliver Us From Evil) ,juga bergabung dalam drama ini.

“Saya dengan tulus mengucapkan terima kasih kepada para aktor dan staf yang melakukan yang terbaik sampai akhir. Saya akan mencurahkan isi hati saya ke dalam pasca-produksi sehingga berbagai emosi dan cerita karakter Anna dapat menyentuh hati pemirsa," kata Lee Joo Young.

Drama Anna akan tayang perdana pada Jumat, 24 Juni 2022 pukul 20.00 waktu Korea Selatan. Drama ini akan tayang setiap hari Jumat melalui Coupang Play. Selain Suzy, Anna juga dibintangi sejumlah aktor lain seperti, Jung Eun Chae, Kim Jun Han, dan Park Ye Young.

