Suzy Kembali sebagai Penyanyi Lewat Lagu Satellite, Rilis Pekan Depan

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi sekaligus aktris asal Korea Selatan, Bae Suzy akan kembali ke dunia tarik suara setelah empat tahun sejak EP terakhirnya, Faces of Love rilis. Suzy dijadwalkan merilis lagu terbarunya berjudul Satellite pekan depan.

Kabar ini disampaikan oleh agensinya, Management SOOP pada Kamis, 10 Februari 2022. "Suzy akan merilis single Satellite melalui semua situs musik tanggal 17 Februari pukul 6 sore (waktu Korea)," kata Management SOOP, dikutip dari Korea Herald.

Suzy sendiri juga telah mengunggah foto terbarunya di Instagram pagi ini. Dalam foto itu, Suzy menghadap ke samping dengan tatapan kosong. Wajahnya disinari oleh cahaya berwarna biru dengan latar berwarna hitam. Foto tersebut seakan menggambarkan emosi dalam lagu barunya. Pada keterangan foto, Suzy menuliskan judul lagu terbaru dan jadwal perilisannya. "Satellite. 0217," tulisnya.

Management SOOP mengatakan bahwa Satellite akan memiliki nuansa yang berbeda dari lagu-lagu yang telah dirilis Suzy sebelumnya. Suzy ikut berpartisipasi menulis lirik lagu ini. Ia mengungkapkan kerinduannya akan sesuatu yang tidak dapat dijangkau, dan perasaannya yang tidak berubah bahwa dia akan selalu ada di sisinya.

"Butuh waktu lama untuk menyelesaikan lagu itu dan itu akan menonjolkan kemampuan Suzy sebagai vokalis," kata juru bicara Management SOOP, dikutip dari Korea JoongAng Daily. "Kami percaya bahwa minat penggemar terhadap musik barunya akan meningkat karena Suzy telah fokus pada karier aktingnya untuk sementara waktu.”

Suzy mengawali kariernya sebagai penyanyi bersama girl grup Miss A yang debut pada 2010 di bawah naungan JYP Entertainment. Suzy kemudian merambah dunia seni peran dengan membintangi drama Dream High pada 2011. Sejak saat itu, Suzy semakin aktif membintangi berbagai drama hit antara lain, Uncontrollably Fond, While You Were Sleeping, Vagabond, dan yang terkahir Star-Up pada 2020.

