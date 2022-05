Patung Lilin Hyun Bin akan Keliling ke Madame Tussauds di 3 Negara

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Korea Selatan, Hyun Bin akan dibuatkan patung lilin oleh Museum Madame Tussauds. Patung lilin Hyun Bin nantinya akan berkeliling ke Museum Madame Tussauds di tiga negara yaitu Singapura, Bangkok, dan Hong Kong.

"Halo, semuanya saya Hyun Bin. Saya sangat terhormat bisa bergabung dengan keluarga Madame Tussauds dan patung lilin saya akan berkeliling di Asia," kata Hyun Bin dalam video yang diunggah di kanal YouTube Madame Tussauds Singapore pada Jumat, 27 Mei 2022.

Pria yang berperan sebagai Kapten Ri Jeong Hyu di Crash Landing On You juga membuat para penggemarnya semakin penasaran dengan gaya Hyun Bin untuk dijadikan patung lilin. "Penasaran seperti apa pose saya dan di mana lokasi peluncuran pertama? Ikuti media sosial Madame Tussauds untuk menjadi yang pertama tahu," katanya.

Agensinya, VAST Entertainment juga membagikan foto Hyun Bin tengah memegang bola mata yang akan digunakan untuk patung lilinnya. Suami Son Ye Jin itu tersenyum lebar ke arah kamera sambil memegang replika bola mata.

Hyun Bin dan Son Ye Jin. Foto: AllKpop.

"BARU. Aktor Hyun Bin telah bergabung dengan keluarga museum lilin 'Madame Tussauds' yang terkenal di dunia. #Hyunbin #HYUNBIN #MadameTussauds," tulis VAST Entertainment di Instagram.

Kabar ini diumumkan setelah dua bulan Hyun Bin menikah dengan Son Ye Jin. Hyun Bin dan Son Ye Jin menikah pada Kamis, 31 Maret 2022 di Aston House di Grand Walkerhill, Seoul. Pada April lalu, Hyun Bin dan Son Ye Jin pulang setelah dua pekan bulan madu di di Los Angeles, California, Amerika Serikat.

Hyun Bin dan Son Ye Jin pertama kali dipertemukan ketika membintangi film The Negotiation pada 2018. Keduanya kembali dipasangkan di drama romantis Crash Landing on You pada 2019. Sejak itu, hubungan keduanya berlanjut dan diungkap pertama kali ke publik oleh Dispatch pada awal tahun 2021. Hyun Bin dan Son Ye Jin diketahui mulai berkencan pada Maret 2020, setelah drama mereka selesai.

