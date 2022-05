Tiket Konser Westlife Dijual Mulai Besok, Ini Daftar Hits dari Westlife

TEMPO.CO, Jakarta -Konser Westlife bertajuk The Wild Dreams Tour akan digelar di Stadion Madya Gelora Bung Karno, Jakarta pada tanggal 11 Februari 2023.

Penjualan tiket dilakukan secara daring mulai Sabtu, 28 Mei 2022 pukul 10.00 WIB.

Siapa yang tak kenal dengan grup musik asal Irlandia ini? Beranggotakan empat pria berbakat mengantarkan Westlife menjadi grup musik favorit bagi banyak kalangan.



Lagu-lagu Hits Enak Didengar

Westlife terbentuk pada tahun 1998 dan membubarkan diri pada tahun 2012. Hingga kemudian, mereka kembali pada tahun 2018.

Penggemar grup ini tersebar di seluruh penjuru dunia, termasuk Indonesia. Kabar baiknya, boyband Westlife akan konser kembali di Indonesia pada 11 Februari 2023 mendatang. Sebelum itu, dulunya Westlife juga pernah beberapa kali konser di Indonesia.

Bagi Anda yang baru mengikuti Westlife, dijamin akan jatuh cinta dengan lagu-lagunya. Barangkali, sebenarnya Anda sering mendengarkan lagu-lagu Westlife, hanya saja tidak sadar bahwa itu lagu mereka. Di bawah ini adalah deretan beberapa lagu Westlife yang sangat populer

Uptown Girl

Uptown Girl mulanya dinyanyikan oleh Billy Joel pada awal 80-an dan kemudian didaur ulang oleh Westlife pada tahun 2000-an.

Lagu yang menceritakan tentang percintaan antara lelaki dan perempuan yang berbeda kelas sosial ini sangat asik didengar.

Liriknya bercerita soal perempuan kelas atas yang bosan dengan kehidupan gemerlapnya. Kemudian, perempuan tersebut bertemu dengan lelaki yang berasal dari kelas bawah. Lagu ini dikemas dengan alunan musik yang menyenangkan dan gembira.

Nothing’s Gonna Change My Love for You

Lagu yang dirilis tahun 2006 ini sukses melejit. Alunan dan liriknya yang sangat romantis membuat lagu ini sangat sering dibawakan saat acara pernikahan. Sebab lagu ini menjelaskan soal seseorang yang sangat mencintai pasangannya dan tidak ada yang bisa mengubah hal tersebut.

My Love

Lagu ini termasuk dalam album Coast to Coast yang merupakan album debut dari Westlife. My Love sendiri bercerita soal seseorang yang merindukan kekasihnya dan berharap bisa bertemu dengan kekasih yang telah meninggalkannya. Karena ini dirilis pada tahun 2000, tentu lagu ini menjadi favorit para remaja kelahiran 80-an kala itu.

You Raise Me Up

Siapa yang tidak tahu dengan lagu ini? Setelah sebelumnya dipopulerkan oleh Josh Groban, You Raise Me Up semakin diminati saat dibawakan oleh Westlife. You Raise Me Up menggambarkan tentang seseorang yang selalu hadir saat diri kita sedang down atau tidak baik-baik saja.

Lagu ini tidak hanya menggambarkan perasaan ke pasangan, melainkan juga bisa ke orang-orang terdekat seperti keluarga dan sahabat.

If I Let You Go

Masalah percintaan khas muda mudi banyak sekali terangkum dalam lagu-lagu Westlife. Selain lagu-lagu yang disebutkan di atas, If I Let You Go tak kalah enak untuk didengar.

Bagi generasi 80-an, mendengarkan lagu-lagu Westlife serasa kembali ke masa lalu dan membuat bernostalgia.

VIOLA NADA HAFILDA

