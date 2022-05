Alasan Tiket Konser Westlife di Jakarta Tahun Depan Dijual Mulai Pekan Ini

TEMPO.CO, Jakarta - Konser Westlife di Jakarta tahun depan cukup mengejutkan para penggemar karena tanggal dimulainya penjualan tiket hanya berjarak empat hari dari pengumuman resmi pihak promotor maupun manajemen artis. Promotor mengatakan bahwa penentuan tanggal penjualan tiket merupakan hasil kesepakatan, termasuk dari pihak artis.

Harry Sudarma selaku Co-founder dan Chief Operating Officer PK Entertainment, sebagai promotor mengungkapkan alasan jarak waktu yang cukup jauh yaitu sekitar sembilan bulan antara penjualan tiket dengan konser. "Semuanya berdasarkan hasil diskusi, pemilihan dan persetujuan dari manajemen artis," kata Harry setelah konferensi pers pada Selasa, 24 Mei 2022.

Promotor mengusulkan 28 Mei 2022 menjadi tanggal dimulainya penjualan tiket konser Westlife The Wild Dreams Tour di Jakarta dan disetujui. Keputusan itu diambil karena tidak ingin menurunkan semangat sekaligus memberikan kepastian kepada penggemar setelah jadwal konser diumumkan kemarin.

"Karena kita ingin kegembiraan dan juga kesenangan dari para fansnya jangan sampai redup. Begitu kita umumkan hari ini kalau jualan tiketnya masih dua bulan lagi buat mereka kayak 'yah aku belum bisa pegang nih tiketnya, aku belum bisa punya kepastian untuk nonton Westlife', yang seperti itu yang kami ingin sebenarnya sediakan buat para pembeli tiket," kata Harry. "Semua fans yang benar-benar fans sejati pastinya begitu tahu Westlife akan datang, pengennya secure the spot pada saat itu juga."

Penampilan Westlife saat menghibur penggemarnya dalam acara Borobudur Symphony 2019 di Komplek Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, Sabtu, 31 Agustus 2019. ANTARA

Penjualan tiket Westlife The Wild Dreams Tour Jakarta hanya dapat dilakukan secara daring mulai Sabtu, 28 Mei 2022 pukul 10.00 WIB melalui laman resmi www.westlifeinjakarta.com dan Super Apps Livin' by Mandiri. Promotor menyediakan total 20 ribu tiket konser sesuai dengan kapasitas Stadion Madya Gelora Bung Karno.

"Kalau tiketnya masih ada sampai beberapa waktu ke depan, masih punya kesempatan untuk mungkin misalnya menabung dan juga mempersiapkan diri untuk membeli tiket," kata Harry.

Calon pembeli dapat membeli maksimal delapan tiket per transaksi. Total ada enam kategori yang terbagi menjadi dua, yaitu reguler dan VVIP. Untuk reguler ada lima kategori dengan harga termurah Rp 1.450.000 dan termahal Rp 3.500.000. Untuk pembelian kategori VVIP yang akan mendapatkan keuntungan lebih banyak, dapat langsung menghubungi promotor.

Pada tur konser dunia kali ini dapat dipastikan bahwa para penggemar Westlife akan mendapatkan suguhan yang lebih intim dibandingkan dengan konser-konser mereka sebelumnya. Westlife akan membawakan semua lagu-lagu hits-nya seperti Swear It Again, Flying Without Wings dan World of our Own serta lagu-lagu andalan dari album terbaru mereka yang bertajuk Wild Dreams.

